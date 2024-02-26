《經濟通通訊社２６日專訊》內地造車新勢力哪吒汽車近日被指遲發年終獎，從春節前承諾

在春節假期後第一周發放，到節後發內部通知稱「發放系數還在走流程」，要３月才發，沒有給

出具體日期，而且連「１月份公積金也拖欠不發」，質疑「是和高合一个套路」。另一造車新勢

力高合汽車最近因財困宣布停工停產３－６個月。

哪吒汽車ＣＥＯ張勇迅速在微博回應事件，直言「在這個關鍵時刻，可能大家比較敏感吧，

比較關注這事」。他解釋，２０２３年員工獎金與業績考核相關，員工的年度績效發放系數和金

額，正在最終審核確認，會在３月份完成發放，「這個信息也內部告知了員工」。



＊張勇吐槽部分員工不習慣過苦日子＊



他並強調，２０２４年１月份工資理應２月１５日發放，但考慮到春節因素而已於春節前

（２月７日前）發放到個人帳戶。他還特別指出，自２０１６年開始，員工的工資╱獎金╱社保

，「我們從沒有晚過一天兌現。去年日子那麼難，我們也沒有想過降薪╱裁員，可能公司少部分

員工不習慣過苦日子吧，看來有必要把寒氣傳遞到每一個人了」。

至於公積金問題，他表示，這是由政府公積金中心主動扣款託收，因春節過年，託收時間也

延後，本次繳納將於周一（２月２６日）統一由政府公積金中心託收扣款（部分城市已經於２月

２３日前託收到個人帳戶），「我相信其他企業也有類似的情況」。（ｓｌ）

