《經濟通通訊社２６日專訊》康希諾生物（０６１８５）（滬：６８８１８５）公布，

２０２３年度業績快報，截至去年１２月３１日止年度虧損約１４﹒５億元（人民幣．下同），

比２０２２年度虧損９億元擴大，每股虧損５﹒８７元，扣除非經常性損益的淨虧損１５﹒６億

元，比２０２２年度相關虧損１０億元擴大。

該集團指，營業收入約３﹒６億元，同比減少６５﹒４９％，營業虧損同比增加

６０﹒０５％，主因新冠疫苗相關收入大幅下降，對新冠疫苗產品退回金額估計，於期內沖減疫

苗產品收入，而新冠疫苗產量較低，產能利用率不足，將該部分冗餘產能對應的固定成本計入營

業成本，並考慮新冠疫苗相關存貨和長期資產的未來使用計劃，對存貨、應收退貨成本、預付帳

款和長期資產進行減值測試以計提減值損失，加上期內推廣流腦疫苗產品增加營銷活動推廣，銷

售費用增長。此外，該集團於去年底總資產約９３﹒８億元，同比減少１８﹒２２％，歸屬於母

公司所有者權益約５３億元，同比減少２１﹒３１％。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

