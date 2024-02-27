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AH股新聞

27/02/2024 10:45

《神州券商》滬深兩市再融資項目「撤單」增，投行業務收入受衝擊

　　《經濟通通訊社２７日專訊》近日，深交所上市審核信息公開網站顯示，協鑫能科
（深：００２０１５）與共達電聲（深：００２６５５）兩家上市公司的再融資項目更新審核狀
態為「終止註冊」。該現象十分少見，自註冊制實施至今，滬深兩市僅有６單再融資項目在提交
註冊後終止。
　　據《證券時報》統計，滬深兩市今年以來共有１６單再融資項目「撤單」，終止家數較去年
同期大增，涉及募資規模合計約１９７億元人民幣。其中，除了２單是前文提到的「終止註冊」
外，還有２單項目因「被否」而終止，分別為合興股份（滬：６０５００５）可轉債項目、日科
化學（深：３００２１４）可轉債項目。其餘１２單項目均為發行人及相關保薦機構主動撤回再
融資申報材料。相較來看，２０２３年同期兩市僅有４單再融資項目「撤單」。
　　去年年中以來，再融資審核把關從嚴，監管部門主要關注募投項目的合理性及必要性、前次
募集資金是否充分使用、本次募資是否投向主業等。投行人士預計，今年再融資市場的募資規模
會進一步下滑，受此影響，券商投行業務收入也會受到衝擊。（ｌｃ）

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