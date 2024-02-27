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AH股新聞

27/02/2024 08:07

《神州頭條》財經報章頭版摘要：主動權益基金發行市場回暖

　　《經濟通通訊２７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
向黨中央和習近平總書記述職
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根據黨中央有關規定，中央政治局委員、書記處書記，全國人大常委會、國務院、全國政協黨組
成員，最高人民法院、最高人民檢察院黨組書記每年向黨中央和習近平總書記書面述職。
　
主動權益基金發行市場回暖
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春節假期後，Ａ股市場回暖，公募基金積極布局主動權益產品，搶占權益「開門紅」。從布局方
向來看，新發產品涉及高端裝備、醫藥、數字產業、國企、紅利等多個熱門行業主題，而且不乏
運用紅利、量化等熱門策略進行增益的創新產品。
　
堅持「應退盡退」，Ａ股出清力度加大
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今年以來已有７家公司完成退市或鎖定退市，其中＊ＳＴ華儀、＊ＳＴ柏龍、＊ＳＴ泛海３家公
司已退市摘牌，４家公司收到交易所終止上市決定書或事先告知書。此外，發布風險警示公告公
司名單不斷拉長。
　
　
《上海證券報》
　
各地進一步鞏固工業經濟向好態勢
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
據記者梳理，今年多地都將「穩工業」確定為重點工作，並在趕進度、強基礎、開新路方面推出
系列舉措，進一步鞏固增強工業經濟回升向好態勢。
　
多家外資金融機構在滬集體開業
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聯博基金管理有限公司、東方匯理金融科技（上海）有限公司、開德私募基金管理（上海）有限
公司等三家外資金融機構２月２６日在滬舉行集體開業儀式。
　
宏觀經濟政策形成合力，市場信心持續改善
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強日前接受採訪時表示，近期出台的一系列舉措對市場信心改
善起到了很好的托底作用。宏觀經濟政策與資本市場政策形成合力，有助於市場信心的持續恢復

　
　
《證券時報》
　
首部國產文生視頻動畫開播
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２月２６日，首部中國原創文生視頻ＡＩ系列動畫《千秋詩頌》於ＣＣＴＶ－１綜合頻道播出。
《千秋詩頌》聚焦國家統編語文教材的２００多首詩歌，依託上海人工智能實驗室和中央廣播電
視總台共同打造的央視聽媒體大模型，借助人工智能技術，還原中國古詩詞中的人物與場景。
　
「跨境理財通２﹒０」正式啟動，投資者反響熱烈
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
新修訂的《粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點實施細則》２６日正式實施。此次《細則》聚
焦提升便利性、拓寬市場、規範服務，帶來諸多優化措施，被業界稱為「跨境理財通２﹒０」。
　
全國碳排放權交易市場，首次擴圍有望盡快實現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
環境部副部長趙英民２６日在國務院新聞辦政策例行吹風會上表示，生態環境部已經開展了納入
全國碳排放權交易市場擴圍的專項研究，相關的技術文件起草工作已經基本完成，正在積極推動
，爭取盡快實現全國碳排放權交易市場的首次擴圍。（ｌｃ）

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