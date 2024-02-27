《鍾之日記》２月２７日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



恒指今早輕微高開後，早段反覆向下，並一度下跌超過１８０點。及後跟隨Ａ股由跌轉升，

尾段升幅擴大，收報１６７９０，升１５６點或升０﹒９％，主板成交逾１０２６億元。



＊Ａ股爆發市，回到三千點＊



滬深股市八連升斷纜後今早低開，但在汽車股拉漲下，大市恢復上升勢能，疊加信息安全、

晶片、雲遊戲、算力等科技概念炒作，股市半日回升，午後隨著市場炒作６Ｇ，其他板塊亦愈升

愈急，全日有接近４８００隻個股上漲，滬綜指收報３０１５﹒４８，返回三千關兼刷新今年新

高，升幅１﹒２９％；深成指則飆２﹒２４％，創業板指漲２﹒４１％。

午後成交水漲船高，兩市全日成交９９００億元人民幣，逼近萬億關，和上日水平相若。外

資全日大幅淨流入約１２２億元人民幣至Ａ股。

在滬指突破三千點後，「國家隊」維穩因素究竟能否繼續帶動大市上漲？瑞銀發報告指，透

過追蹤多檔Ａ股ＥＴＦ，估算今年來「國家隊」透過買入ＥＴＦ所淨流入Ａ股的資金已超過

４１００億元人民幣。瑞銀表示，「國家隊」作為長期投資者，短期內減持的可能性不高，而且

目前「國家隊」持倉水平遠低於歷史高位，在極端情況下仍有潛力再升。



＊理想扭虧為盈，股價飆兩成半＊



理想汽車（０２０１５）昨日收市後公布業績，去年虧轉盈大賺１１７億元人民幣，成為繼

Ｔｅｓｌａ、比亞迪之後，全球第三家全年盈利的新能源車企。同時全年交付３７６０３０輛勝

同行，理想董事長兼首席執行官李想表示，公司今年產品矩陣更豐富，將挑戰年交付８０萬輛汽

車。

理想績後獲多間大行唱好，美銀發表研報指，理想汽車去年第四季淨利潤遠超預測，看好其

強大的產品線、良好的毛利率管理和強勁自由現金流，將目標價上調１８﹒７％。花旗亦將理想

目標價由２０３﹒４元上調８﹒３％至２２０﹒３元，維持「買入」評級。中銀國際同樣將理想

港股目標價由２３５元上調至２９５元，並將今明兩年銷量預測由各７０萬及９３萬輛，上調至

各７２萬及１０１萬輛。

理想汽車今早股價高開一成半，其後愈升愈有，全日飆逾２５％，佔今日恒指升幅近五成。

其他新能源車股亦受帶動普遍造好，小鵬汽車（０９８６８）收漲５﹒６％，比亞迪

（０１２１１）漲５﹒３％，蔚來（０９８６６）升４﹒２％，吉利汽車（００１７５）升

２﹒５％。



＊英偉達入局６Ｇ，中興跟炒作＊



英偉達將於本屆世界移動通信大會上宣布成立ＡＩ－ＲＡＮ聯盟，計劃將人工智能技術和無

線通信技術相結合，形成６Ｇ技術研發的生態系統。ＡＩ－ＲＡＮ聯盟有１１個創始成員，除英

偉達外，還包括亞馬遜ＡＷＳ、Ａｒｍ、ＤｅｅｐＳｉｇ、愛立信、微軟、諾基亞、美國東北大

學、三星電子、Ｔ－Ｍｏｂｉｌｅ和軟銀，陣容星光熠熠，唯獨不見率先帶領５Ｇ技術的中國企

業，尤其是華為。

有關新聞稿指，聯盟的目標是提高移動網絡效率、降低功耗並改造現有基礎設施，為電信公

司在５Ｇ和６Ｇ的推動下，利用人工智能釋放新的經濟機會奠定基礎。

英偉達電信業務高管表示，ＡＩ－ＲＡＮ聯盟標誌著邁向未來的關鍵一步，幫助移動網絡和

電信產業實現轉型，並通過人工智能，推動整個行業的效率達到前所未有的水平。

三大電信商反應稍弱，中電信（００７２８）升０﹒７％、中聯通（００７６２）升

０﹒７％，中移動（００９４１）升０﹒３％。至於中興通訊（００７６３）乘著６Ｇ東風，全

日炒升１０﹒６％，報１７﹒５４元。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

