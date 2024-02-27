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AH股新聞

27/02/2024 14:45

《Ａ股焦點》６Ｇ股飆中興Ａ漲停，海外科企組建ＡＩ－ＲＡＮ聯盟

　　《經濟通通訊社２７日專訊》英偉達將於本屆世界移動通信大會上宣布成立ＡＩ－ＲＡＮ聯
盟，這一聯盟的創始成員還包括Ａｒｍ、軟銀、愛立信、諾基亞、微軟、三星電子、Ｔ－
ｍｏｂｉｌｅ等科網巨頭，計劃將人工智能技術和無線通信技術相結合，形成６Ｇ技術研發的生
態系統。有關新聞稿指出，聯盟的目標是提高移動網絡效率、降低功耗並改造現有基礎設施，為
電信公司在５Ｇ和６Ｇ的推動下，利用人工智能釋放新的經濟機會奠定基礎。
　　滬深６Ｇ概念集體飆，明陽電路（深：３００７３９）、陝西華達（深：３０１５１７）升
兩成漲停，華力創通（深：３０００４５）升１１％，沃特股份（深：００２８８６）、中興通
訊（深：００００６３）、中國衛通（滬：６０１６９８）升１０％漲停，震有科技
（滬：６８８４１８）升８％，奧士康（深：００２９１３）升７﹒５％，金信諾
（深：３００２５２）升７﹒３％。
　　三大電信商反應稍弱，Ａ股聯通（滬：６０００５０）升１﹒９％，中國電信
（滬：６０１７２８）升０﹒５％，中國移動（滬：６００９４１）揚０﹒２％。（ｅｙ）

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