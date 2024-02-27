《經濟通通訊社２７日專訊》中投公司２６日宣布，副總經理兼首席風險官劉浩凌升任中投

公司副董事長、總經理兼首席投資官。現年６０歲的居偉民到齡退休，不再擔任中投公司副董事

長、總經理兼首席投資官職務。

劉浩凌長期在中投公司系統內任職。此前的１月２０日，中組部有關負責人出席了中投公司

幹部會議，並宣布中央決定，劉浩凌任中投公司黨委副書記，免去居偉民的中投公司黨委副書記

職務。

劉浩凌生於１９７１年，法律學碩士、理學碩士。他歷任中投公司法律合規部業務主管、高

級經理，中央匯金公司綜合管理部副主任、綜合管理部╱銀行機構管理二部主任、股權管理二部

主任，中投公司執行委員會成員兼中央匯金公司副總經理，中投公司副總經理兼首席風險官。

現年６０歲的居偉民即將到齡退休。中投公司對居偉民任職期間，在公司戰略發展、全面風

險管理、投資管理體系改革、機構化投資能力建設、促進國際交流與合作等方面做出的卓越貢獻

，給予高度評價並表示衷心感謝。

中投公司成立於２００７年９月２９日，是依照《中華人民共和國公司法》設立的主權財富

基金，組建宗旨是實現國家外匯資金多元化投資，在可接受風險範圍內實現股東權益最大化。

（ｌｃ）

