  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

27/02/2024 09:11

《主權基金》中投公司副總經理劉浩凌升任總經理

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中投公司２６日宣布，副總經理兼首席風險官劉浩凌升任中投
公司副董事長、總經理兼首席投資官。現年６０歲的居偉民到齡退休，不再擔任中投公司副董事
長、總經理兼首席投資官職務。
　　劉浩凌長期在中投公司系統內任職。此前的１月２０日，中組部有關負責人出席了中投公司
幹部會議，並宣布中央決定，劉浩凌任中投公司黨委副書記，免去居偉民的中投公司黨委副書記
職務。
　　劉浩凌生於１９７１年，法律學碩士、理學碩士。他歷任中投公司法律合規部業務主管、高
級經理，中央匯金公司綜合管理部副主任、綜合管理部╱銀行機構管理二部主任、股權管理二部
主任，中投公司執行委員會成員兼中央匯金公司副總經理，中投公司副總經理兼首席風險官。
　　現年６０歲的居偉民即將到齡退休。中投公司對居偉民任職期間，在公司戰略發展、全面風
險管理、投資管理體系改革、機構化投資能力建設、促進國際交流與合作等方面做出的卓越貢獻
，給予高度評價並表示衷心感謝。
　　中投公司成立於２００７年９月２９日，是依照《中華人民共和國公司法》設立的主權財富
基金，組建宗旨是實現國家外匯資金多元化投資，在可接受風險範圍內實現股東權益最大化。
（ｌｃ）

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金