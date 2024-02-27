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AH股新聞

27/02/2024 16:45

《汽車新勢力》蔚來與南網儲能達成合作，南方五省份加碼建換電站

　　《經濟通通訊社２７日專訊》蔚來汽車（０９８６６）和南網儲能（滬：６００９９５）共
同宣布，南方電網調峰調頻（廣東）儲能科技有限公司與蔚來能源投資（湖北）有限公司簽署框
架協議，雙方將在虛擬電廠、換電站業務、電池梯次和回收利用等領域展開合作。
　　蔚來汽車透露，在南方五省和自治區（廣東、廣西、雲南、貴州、海南），公司已建設
３７３座換電站，３９４４根公共充電樁。此次與南網儲能達成合作後，蔚來汽車將進一步加快
換電站建設布局。
　
＊「錯峰充電」能為蔚來汽車節省電費１﹒５億元＊
　
　　南網儲能目前建設管理九座電化學儲能站，在光儲充一體化、動力電池梯次利用等車網互動
領域積累了經驗。南網儲能科技公司總經理董超稱，南網儲能公司長期致力於建設大容量、集中
式的儲能電站，隨著新能源汽車發展，電網需要靈活性的、分布式的儲能提升配電網的電力支撐
能力。此次合作將推動換電站作為分布式儲能參與虛擬電廠業務，為電網提供靈活、智能的調峰
調頻、需求側響應服務，將推動新能源汽車和電網融合互動。
　　作為分布式換電設施，蔚來換電站可通過換電訂單預測、實時評估充電負荷可調節範圍，參
與電網調節。蔚來汽車稱，截至２０２４年２月底，蔚來汽車已組織５８７座換電站、超過
２﹒７萬根充電樁參與電力需求響應以及調峰輔助服務，總調峰容量約３０萬千瓦。蔚來電源管
理副總裁沈斐近日撰文預測稱，２０２４年「錯峰充電」能為蔚來汽車節省電費１﹒２億至
１﹒５億元人民幣。（ｃｔ）
　
　

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