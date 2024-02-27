《經濟通通訊社２７日專訊》據深圳發布消息，深圳市委常委會昨天召開會議，審議《深圳

市對標世界銀行營商環境評估標準優化提升工作方案》等，聽取深圳市重大項目建設與投資工作

情況，研究部署下一步工作。

會議強調，要加快制定深圳市參與和實施新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新、降低物

流成本的工作方案，進一步促進投資、生產和消費。

要推動各類生產設備、服務設備更新和技術改造，加快建設全球領先的先進製造業中心和產

業科技創新中心；推動消費品以舊換新，促進消費升級換代，加快建設具有全球重要影響力的消

費中心；推動廢舊資源循環利用，加強「換新＋回收」物流體系和新模式發展，推動形成綠色生

產生活方式。



＊強化大灣區聯動，建設有影響力物流中心＊



要有效降低全社會物流成本，深化綜合交通運輸體系改革，強化與粵港澳大灣區城市協同聯

動，優化運輸結構，建設具有全球重要影響力的物流中心。

會議強調，要不斷優化營商環境，堅定不移把營商環境作為核心競爭力，讓在深圳的各類企

業、個體工商戶、居民、遊客都充分感受到所有軟硬環境的高品質和便利化。要定位最高水平打

造一流營商環境，按照世界銀行營商環境評估標準找差距、補短板強弱項，堅持市場化、法治化

、國際化，堅持政策和工作一起抓。要全域全員參與優化營商環境，各級各部門各單位細化工作

措施和年度計劃。（ｒｙ）

