《經濟通通訊社２７日專訊》據《證券時報》報道，榮耀ＣＥＯ趙明日前在西班牙巴塞隆拿

２０２４ＭＷＣ（世界移動通信大會）上接受採訪時表示：「其實很多廠商對於ＡＩ手機的概念

存在誤解，能夠提供生成式ＡＩ能力的手機並不等於ＡＩ手機，真正的ＡＩ手機是可以發展、進

化的，它搭載的是個人化的操作系統，它真正懂用戶，而且每個人的ＡＩ手機都能提供千人千面

的不同體驗。」

據了解，在此次大會上，榮耀正式發布了全新ＡＩ全場景戰略，推出了平台級ＡＩ賦能、以

人為中心的跨操作系統體驗和基於意圖識別的全新人機交互，即並非將ＡＩ視作手機的應用，而

是將ＡＩ作為一種能力，賦能至旗下產品相關的方方面面。同時，榮耀還在此次大會上發布了首

款ＡＩ ＰＣ榮耀ＭａｇｉｃＢｏｏｋ Ｐｒｏ １６，這是榮耀平台級ＡＩ能力首次落地於

ＰＣ產品。



＊將全力打造歐洲「第二本土市場」＊



除了發力ＡＩ外，趙明在此次會議上提出，榮耀要全力將歐洲打造成「第二本土市場」。據

榮耀內部人士透露，趙明所說的「第二本土市場」，即歐洲是榮耀除中國市場以外最重要的高端

市場。

「歐洲市場並不缺少一個性價比品牌，而是需要一個真正可以和蘋果形成競爭的高端品牌，

所以榮耀做歐洲市場有著長遠規劃，不會片面注重銷量或者侵略性進攻。」趙明說。

他又透露，歐洲整個終端市場規模大概在１億部，榮耀平均售價超過３００歐元，我們在歐

洲一定是高端定位，今年會在８００歐元以上的手機方面加碼。（ｒｙ）

