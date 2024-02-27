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AH股新聞

27/02/2024 15:08

《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數收升１﹒２％，深證Ｂ收升０﹒７％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》上證Ｂ股指數收升１﹒２％，報２６２﹒５２點。深證Ｂ股指
數收升０﹒７％，報１０６９﹒８２點。

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