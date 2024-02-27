《經濟通通訊社２７日專訊》滬深股市八連升斷纜後今早低開，但在汽車股拉漲下，大市恢
復上升勢能，疊加信息安全、晶片、雲遊戲、算力等科技概念炒作，股市半日收升，滬綜指升
０﹒５１％，在早市最高位收市，報２９９２﹒３點，距離三千關已不遠，深成指則漲
０﹒９８％，創業板指升０﹒８６％。
交投氣氛稍見冷，兩市半日成交５２７７億元（人民幣．下同），較上日（２６日）同時段
成交減少１１﹒５％。惟留意陸股通大批資金進場，半日淨流入超過６５億元。
據《中國證券報》報道，今年來多隻ＱＤＩＩ基金相繼成立或開始發行，產品涵蓋美國、日
本、德國等多個市場，既有主動型產品，也有被動型產品，同時還有多家基金公司正謀求申請
ＱＤＩＩ牌照或海外子公司。不過《路透》最新報道指，渣打銀行基於商業原因暫停新ＱＤＩＩ
認購。
＊理想汽車歷史性扭虧，業界歡欣鼓舞＊
理想汽車（０２０１５）公布業績，去年大賺１１７﹒０４億元，而２０２２年同期淨虧損
２０﹒１２億，是造車新勢力中第一家錄得盈利的車企，同時汽車交付量亦力壓其他同行，成為
新勢力銷量Ｔｏｐ １，成績令人鼓舞。
Ａ場新能源車概念沸騰，滿坤科技（深：３０１１３２）、正強股份（深：３０１１１９）
、海泰科（深：３０１０２２）、肇民科技（深：３０１０００）集體飆升兩成漲停，康尼機電
（滬：６０３１１１）、沃特股份（深：００２８８６）、克來機電（滬：６０３９６０）、三
聯鍛造（深：００１２８２）等集體升１０％漲停。
整車股方面，賽力斯（滬：６０１１２７）飆９﹒８％，北汽藍谷（滬：６００７３３）升
４﹒６％，長安汽車（深：０００６２５）升１﹒５％，長城汽車（滬：６０１６３３）升
０﹒９％，至於比亞迪（深：００２５９４）獲意大利邀請在當地建設歐洲第二家工廠，股價升
２﹒９％。
＊晶片股見炒，寒武紀升７％＊
晶片股今早有炒作，賽微微電（滬：６８８３２５）飆兩成漲停，芯海科技
（滬：６８８５９５）升１１﹒４％，紫光國微（深：００２０４９）升一成漲停，復旦微電
（滬：６８８３８５）升７﹒９％，利揚芯片（滬：６８８１３５）升７﹒４％，寒武紀
（滬：６８８２５６）走高７﹒１％，海光信息（滬：６８８０４１）揚６﹒２％，芯原股份
（滬：６８８５２１）同升６﹒２％。（ｅｙ）
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