《經濟通通訊社２７日報道》滬深股市八連升斷纜後今早低開，但在汽車股拉漲下，大市恢

復上升勢能，疊加信息安全、晶片、雲遊戲、算力等科技概念炒作，股市半日回升，午後隨著市

場炒作６Ｇ，其他板塊亦愈升愈急，全日有接近４８００隻個股上漲，滬綜指收報

３０１５﹒４８，返回三千關兼刷新今年新高，升幅１﹒２９％；深成指則飆２﹒２４％，創業

板指漲２﹒４１％。

午後成交水漲船高，兩市全日成交９９００億元（人民幣．下同），距離萬億關差１００億

元，和上日水平相若。外資全日大幅淨流入約１２２億元至Ａ股。

在滬指突破三千點後，「國家隊」維穩因素究竟能否繼續帶動大市上漲？瑞銀發報告指，透

過追蹤多檔Ａ股ＥＴＦ，估算今年來「國家隊」透過買入ＥＴＦ，淨流入Ａ股的資金已超過

４１００億元。瑞銀表示，「國家隊」作為長期投資者，短期內減持的可能性不高，而且目前「

國家隊」持倉水平遠低於歷史高位，在極端情況下仍有潛力再升。



＊６Ｇ星級戰隊亮相，打開６Ｇ想像＊



英偉達將於本屆世界移動通信大會上宣布成立ＡＩ－ＲＡＮ聯盟，這一聯盟的創始成員還包

括Ａｒｍ、軟銀、愛立信、諾基亞、微軟、三星電子、Ｔ－ｍｏｂｉｌｅ等科網巨頭，計劃將人

工智能技術和無線通信技術相結合，形成６Ｇ技術研發的生態系統。

滬深６Ｇ概念集體飆，明陽電路（深：３００７３９）、陝西華達（深：３０１５１７）升

兩成漲停，華力創通（深：３０００４５）升１０﹒７％，沃特股份（深：００２８８６）、中

興通訊（深：００００６３）、中國衛通（滬：６０１６９８）升１０％漲停，震有科技

（滬：６８８４１８）升７﹒９％，奧士康（深：００２９１３）升７﹒１％。

三大電信商反應稍弱，Ａ股聯通（滬：６０００５０）升２﹒１％，中國電信

（滬：６０１７２８）升０﹒７％，中國移動（滬：６００９４１）揚０﹒３％。



＊新勢力扭虧，車股感鼓舞＊



理想汽車（０２０１５）公布業績，去年大賺１１７﹒０４億元，而２０２２年同期淨虧損

２０﹒１２億，是造車新勢力中第一家錄得盈利的車企，同時汽車交付量亦力壓其他同行，成為

新勢力銷量Ｔｏｐ １，成績令人鼓舞。

Ａ場新能源車概念沸騰，滿坤科技（深：３０１１３２）、正強股份（深：３０１１１９）

、海泰科（深：３０１０２２）、肇民科技（深：３０１０００）集體飆升兩成漲停，康尼機電

（滬：６０３１１１）、沃特股份（深：００２８８６）、克來機電（滬：６０３９６０）、三

聯鍛造（深：００１２８２）等集體升１０％漲停。

整車股方面，賽力斯（滬：６０１１２７）飆９﹒８％，北汽藍谷（滬：６００７３３）升

５﹒９％，長安汽車（深：０００６２５）升３﹒２％，長城汽車（滬：６０１６３３）升

１﹒３％，至於比亞迪（深：００２５９４）獲意大利邀請在當地建設歐洲第二家工廠，股價升

４﹒１％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３４９４﹒７９ ＋１﹒２０

上證綜合指數 ３０１５﹒４８ ＋１﹒２９ ４１２６﹒１５

上證Ａ股指數 ３１６１﹒０１ ＋１﹒２９

深證成份指數 ９２６９﹒５７ ＋２﹒２４ ５７７３﹒９０

深圳創業板指數 １７９３﹒９８ ＋２﹒４１

上證Ｂ股指數 ２６２﹒５２ ＋１﹒２５ １﹒９５

深證Ｂ股指數 １０６９﹒８２ ＋０﹒６６ ０﹒９７

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