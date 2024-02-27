《經濟通通訊社２７日專訊》上證Ａ股指數全日收市升１﹒２９％，報３１６１﹒０１點。
北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘４４２﹒４９億元，
用７７﹒５１億元或１５％，淨流入６２﹒１４億元。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入１２２﹒５億元，結束連續兩個交易日
流出。（ｒｙ）
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27/02/2024 15:08
《滬股通》上證Ａ股指數收升１﹒２９％，陸股通流入１２２﹒５億
《經濟通通訊社２７日專訊》上證Ａ股指數全日收市升１﹒２９％，報３１６１﹒０１點。
北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘４４２﹒４９億元，
用７７﹒５１億元或１５％，淨流入６２﹒１４億元。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入１２２﹒５億元，結束連續兩個交易日
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