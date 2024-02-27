《經濟通通訊社２７日專訊》上證Ａ股指數全日收市升１﹒２９％，報３１６１﹒０１點。

北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘４４２﹒４９億元，

用７７﹒５１億元或１５％，淨流入６２﹒１４億元。

外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入１２２﹒５億元，結束連續兩個交易日

流出。（ｒｙ）

