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AH股新聞

27/02/2024 15:08

《滬股通》上證Ａ股指數收升１﹒２９％，陸股通流入１２２﹒５億

　　《經濟通通訊社２７日專訊》上證Ａ股指數全日收市升１﹒２９％，報３１６１﹒０１點。
　　北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘４４２﹒４９億元，
用７７﹒５１億元或１５％，淨流入６２﹒１４億元。
　　外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入１２２﹒５億元，結束連續兩個交易日
流出。（ｒｙ）

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