《經濟通通訊社２７日專訊》深證成分指數全日收市升２﹒２４％，報９２６９﹒５７點。

北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘４４２﹒０８億元，

用７７﹒９２億元或１５％，淨流入６０﹒３５億元。

外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入１２２﹒５億元，結束連續兩個交易日

流出。（ｒｙ）

