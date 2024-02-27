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AH股新聞

27/02/2024 14:13

《Ａ股焦點》中移動將在３００城市啟５Ｇ－Ａ商用部署，Ａ股微跌

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中國移動（００９４１）（滬：６００９４１）在２０２４年
世界移動通信大會（ＭＷＣ）上發布５Ｇ－Ａ商用計劃，２０２４年將在超過３００個城市啟動
５Ｇ－Ａ商用部署，爭取到２０２６年底實現５Ｇ－Ａ的全量商用。
　　中國移動計劃建設部總經理李強介紹，５Ｇ商用５年，中國移動已經建成１９４萬座５Ｇ基
站，人口覆蓋率達９４％以上。他表示，５Ｇ發展上半場已經結束，當前行業存在５Ｇ用戶、流
量、收入增長趨緩、「殺手級」應用尚未出現等一系列挑戰。２０２４年５Ｇ－Ａ進入商用元年
，融合雲和ＡＩ，將開啟全新時代。中國移動將加速５Ｇ－Ａ部署，提升網絡連接能力和用戶體
驗，促進價值持續增長。
　　具體而言，５Ｇ－Ａ載波聚合增強技術帶來速率大幅提升，為雲手機、裸眼３Ｄ、ＸＲ等業
務帶來更優體驗，ＲｅｄＣａｐ和無源物聯是構建千億級物聯數字化底座的關鍵技術，中國移動
將在年內實現ＲｅｄＣａｐ、三載波聚合規模商用，全面推動通感一體、無源物聯網、網絡智能
化、ＸＲ增強、工業互聯網五大技術試商用部署。
　　中國移動股價變動不大，Ａ股微跌０﹒１％，Ｈ股微升０﹒０７％。（ｃｔ）

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