《經濟通通訊社２７日專訊》據《彭博》報道，美國海關和邊境保護局在本月向國內太陽能

公司發放了一份長達１９頁的調查問卷，要求進口商提供發票，以及產品分銷商、批發商、出口

商和轉售商的其他文件，包括組織結構圖、生產設施、銷售辦事處和研發設施的位置，還要求提

供股東的身份以及母公司和子公司的名單，問卷中還有一些問題，涉及到企業為防止在供應鏈中

使用強迫勞工、童工、囚犯勞工和契約勞工而採取的程序和措施。報道指，此前只有在貨物被海

關扣留檢查時，進口商才需要提供此類信息。

報道分析，美國正在加強對國內太陽能公司的審查，更大力度執行與中國強迫勞動有關的產

品禁令，然而中小型進口商很難得知上游製造商的所有信息，很多時候企業只能拿出一些沒有外

部證據支持的文件，證明其供應鏈不涉及新疆。有專家指出，政策將利好晶科能源、第一太陽能

等大型太陽能產品製造商，因為他們能更大程度地保證其產品不在新疆生產。

美國自２０２２年６月起，禁止任何產自新疆或新疆製造的商品進入美國，然而中國在全球

太陽能板市場佔領導地位，而新疆則是全球最大的多晶硅產地。西方國家指控中國在新疆存在非

法拘禁維吾爾族人甚至強迫維族人勞動的行為，中國政府則決口否認在新疆有任何侵犯人權的行

為。（ｅｙ）

