《經濟通通訊社２７日專訊》中國人民銀行昨日（２６日）召開做好金融五篇大文章工作座

談會，貫徹落實中央金融工作會議關於做好金融五篇大文章的總體部署，交流經驗做法，研究部

署下一階段工作。人民銀行黨委委員、副行長朱鶴新出席會議並講話。

會議提到，要用好用足貨幣政策工具，做好審貸放貸、資金申報和存續期管理，將央行再貸

款優惠政策通過各金融機構精準傳導到各重點領域；優化內部資源配置，完善內部資金轉移定價

、績效考核、盡職免責等政策安排，根據各重點領域特點加強產品服務創新，加大對五大重點領

域的資金支持；各金融機構要提高政治站位，強化組織保障，明確每篇大文章的牽頭部門，統籌

協調整體推進工作；提升專業服務能力，深入研究各重點領域產業政策、發展動態、經營模式、

風險特徵，加快構建可持續的業務模式；加強與金融管理部門的溝通，及時反映問題、提出建議

、與同業交流經驗。



＊著力做好金融五篇大文章＊



會議指出，中央金融工作會議強調，要著力做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融

、數字金融五篇大文章，切實加強對重大戰略、重點領域、薄弱環節的優質金融服務。金融部門

要將思想和行動統一到黨中央的決策部署上來，深刻領會做好金融五篇大文章的重要意義，強化

使命擔當，精心謀劃、統籌推進、狠抓落實。

會議認為，近年來金融部門認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，圍繞科技、綠色、普惠

、養老等重點領域持續加大金融資源投入，取得積極成效。金融組織體系逐步健全，金融政策框

架不斷完善，金融機構制度、產品和服務體系持續優化，重點領域的融資可得性明顯提升，融資

成本穩中有降，為經濟高質量發展提供了有力支持。下一步，金融部門要認真落實中央金融工作

會議重要部署，進一步增強金融支持力度、可持續性和專業化水平。

國家開發銀行、工商銀行、農業銀行、建設銀行、興業銀行負責人交流經驗做法，中國人民

銀行北京市分行、浙江省分行負責同志介紹了推進金融五篇大文章的工作進展。中央金融委辦公

室有關人員，中國人民銀行有關司局和分行負責人員，開發性和政策性銀行、國有大型銀行、全

國性股份制銀行負責人員參加了會議。（ｅｙ）

