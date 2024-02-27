《經濟通通訊社２７日專訊》理想汽車（０２０１５）昨發布２０２３年度財報後，理想汽

車董事長兼ＣＥＯ李想昨晚在財報電話會議上表示，未來５年公司都不會推出２０萬元（人民幣

．下同）以下的車型，指根據公司的長期判斷，到２０３０年，如果只針對２０萬元以上的家庭

用戶市場，僅需在中國市場獲得三分一市場份額，收入就將超過萬億級別。

李想補充，如果在海外市場也有不錯表現，到２０３０年，單在２０萬元以上的家庭用戶市

場，「我們就可以接近ｉＰｈｏｎｅ手機的全球營業收入。我覺得這是一個巨大的市場」，而目

前公司只在這個市場佔據了很小的一部分，「沒有必要分散精力去看其它的地方」。



＊目標到年底零售中心增至８００家＊



李想又提到，公司去年加快拓展直營零售網絡，僅第四季就以一天新開超過一家門店的速度

，淨增１０６家零售中心，建成中國最大汽車直營銷售體系。截至今年１月３１日，理想汽車在

全國有４７４家零售中心，覆蓋１４２個城市；今年理想汽車的銷售和服務網絡將升級，目標是

到年底零售中心增至８００家，加大一線、二線城市布局的同時，加深覆蓋三、四線城市。

充電網絡方面，李想表示，截至目前，理想汽車已開放超過３４０座理想超充站；今年會加

快超充網絡在全國高速和城市的布局速度，目標在今年年底前累計上線２０００座充電站。

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