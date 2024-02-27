  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

27/02/2024 10:01

《汽車新勢力》理想汽車ＣＥＯ李想：未來５年不做２０萬以下車型

　　《經濟通通訊社２７日專訊》理想汽車（０２０１５）昨發布２０２３年度財報後，理想汽
車董事長兼ＣＥＯ李想昨晚在財報電話會議上表示，未來５年公司都不會推出２０萬元（人民幣
．下同）以下的車型，指根據公司的長期判斷，到２０３０年，如果只針對２０萬元以上的家庭
用戶市場，僅需在中國市場獲得三分一市場份額，收入就將超過萬億級別。
　　李想補充，如果在海外市場也有不錯表現，到２０３０年，單在２０萬元以上的家庭用戶市
場，「我們就可以接近ｉＰｈｏｎｅ手機的全球營業收入。我覺得這是一個巨大的市場」，而目
前公司只在這個市場佔據了很小的一部分，「沒有必要分散精力去看其它的地方」。
　
＊目標到年底零售中心增至８００家＊
　
　　李想又提到，公司去年加快拓展直營零售網絡，僅第四季就以一天新開超過一家門店的速度
，淨增１０６家零售中心，建成中國最大汽車直營銷售體系。截至今年１月３１日，理想汽車在
全國有４７４家零售中心，覆蓋１４２個城市；今年理想汽車的銷售和服務網絡將升級，目標是
到年底零售中心增至８００家，加大一線、二線城市布局的同時，加深覆蓋三、四線城市。
　　充電網絡方面，李想表示，截至目前，理想汽車已開放超過３４０座理想超充站；今年會加
快超充網絡在全國高速和城市的布局速度，目標在今年年底前累計上線２０００座充電站。
（ｓｌ）

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金