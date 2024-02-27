《經濟通通訊社２７日專訊》短視頻的火熱和ＡＩ的普及改變了不少人的生活，但也影響到

不少人的語言和思考能力。共青團旗下《中國青年報》近日進行了一項調查，發現１３３３名受

訪的００後至８０後青年中，有５３﹒３％感覺近幾年自己的語言文字表達能力下降，

４１﹒５％遇到過詞不達意，難以準確表達想法的情況。

至於「詞窮」原因，５４％受訪青年認為是「閱讀量少、表達能力弱化」，５３％認為是「

過度依賴網絡語言和表情包，缺乏創造力」，５２﹒１％認為是「碎片化瀏覽信息，難以形成系

統思維」；還有４７﹒６％認為是「線下面對面溝通交流變少」，３４﹒４％認為是「短平快」

的表達方式盛行。



＊學者：過度依賴媒介技術致表達、思考等能力退化＊



報道引述重慶大學新聞學院教授郭小安指出，年輕人出現「詞窮」問題，首先是過度依賴媒

介技術。例如購物不需親臨現場，網上就能下單；開車無需認路，依靠導航就行；作匯報無須親

自動筆，ＡＩ工具能快速生成。他認為，雖然媒介技術能夠解放人的身體，給生活帶來極大便利

，但過度依賴會導致個體表達能力、思考能力、動手能力退化，甚至導致感官或身體機能萎縮。

此外，「視覺傳播」帶來年輕人思維模式的變化。語言背後體現的是思維，過去的文字表達

需要調動個人的知識積累進行遣詞造句。但現在不少年輕人迷戀短視頻，習慣使用淺白的網絡語

言，久而久之，「短平快」的網絡語言取代深度思考，「感官刺激」取代「理性思維」。他認為

，短視頻語言取代文字表達，不僅會帶來「詞窮」問題，還可能導致個人邏輯思維的破壞和理性

思考的缺失，「這是值得我們警惕和反思的」。（ｓｌ）

