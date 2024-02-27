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AH股新聞

27/02/2024 10:48

《中國要聞》劍南春水晶劍出廠價據報３月１日起上調１５元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》市場盛傳劍南春核心產品水晶劍出廠價將在３月１日起每瓶上
漲１５元（人民幣．下同），將是繼茅台（滬：６００５１９）和五糧液（深：０００８５８）
後又一調升產品出廠價的白酒企業。去年底曾有傳水晶劍出廠價調價幅度為２０元。
　　內媒《每日經濟新聞》報道，該報記者從四川綿竹地區一位經銷商處證實，３月１日起，水
晶劍出廠價每瓶上漲１５元。另一位德陽地區的經銷商直言，此次「沒有漲價基礎」，指水晶劍
目前市場指導價是每瓶５４５元，終端成交價即市場批價４００元左右，「大家賣劍南春的價格
都『頂得很死』」。對於後續市場批價會否隨著出廠價一併上漲，該德陽經銷商稱，目前已逐步
進入銷售淡季，很多經銷商此前已經進了一批貨，市場批價「暫時應該不會上漲」。
　　劍南春此前提出，到「十四五」末（２０２５年）力爭銷售收入達到３００億元，實現「再
造一個劍南春」的發展目標。公開數據顯示，劍南春２０１８年、２０１９年、２０２０年、
２０２１年整體銷售額分別為約１２０億元、逾１５０億元、１５０億元、逾２００億元。
　　報道認為，正如該名德陽經銷商所言，當前水晶劍在渠道端的單瓶利潤較低，若是單單通過
提價來實現自身業績的快速突破，存在一定難度。（ｓｌ）

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