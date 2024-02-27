《經濟通通訊社２７日專訊》十四屆全國人大常委會第八次會議今日上午在北京人民大會堂

閉幕，人大委員長趙樂際主持閉幕會。會議經表決通過新修訂的保守國家秘密法，國家主席習近

平簽署第２０號主席令予以公布。

趙樂際指出，新修訂的保守國家秘密法，明確保密工作基本原則，進一步健全保密管理制度

和監管措施，為做好新形勢下的保密工作、維護國家安全和利益提供了更有力的法治保障。有關

方面要加強普法宣傳，抓緊出台配套規定，確保法律有效實施。

據《法治日報》此前介紹，保守國家秘密法修訂草案一審稿第四十四條中規定，涉密人員離

崗離職實行脫密期管理。有的部門、地方和社會公眾提出，應當進一步完善涉密人員離崗離職管

理措施。對此，修訂草案二審稿增加規定「涉密人員離崗離職應當遵守國家保密規定。機關、單

位應當開展保密教育提醒，清退涉密載體」。



＊表決通過其他任免案、全國人大會議議程草案＊



此外，會議原則通過了全國人大常委會工作報告稿。委員長會議建議委託趙樂際代表常委會

向十四屆全國人大二次會議報告工作。

趙樂際表示，大家對常委會工作報告稿普遍表示贊成。對於審議中提出的意見建議，要認真

梳理研究，抓緊修改完善報告稿，按程序提請十四屆全國人大二次會議審議。

會議並表決通過全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告，還表

決通過其他任免案。會議同時表決通過十四屆全國人大二次會議議程草案、主席團和秘書長名單

草案，決定提請十四屆全國人大二次會議預備會議審議；表決通過十四屆全國人大二次會議列席

人員名單等。

趙樂際強調，十四屆全國人大二次會議召開在即，開好這次大會，對於動員廣大人民群眾把

智慧和力量凝聚到黨中央確定的戰略部署上來，奮力完成今年經濟社會發展目標任務，以優異成

績迎接新中國成立７５周年，具有十分重要的意義。（ｓｌ）

