《經濟通通訊社２７日專訊》山姆、開市客等會員制倉儲式超市近期成為熱門「景點」，丁

財兩旺。對比之下，傳統超市大潤發近日傳出陸續在江蘇鎮江、四川德陽、湖南株洲關店，而且

據不完全統計，自去年１月至今已至少有１３家大潤發分店關閉。

不過，《新京報》引述大潤發相關負責人回應稱，關閉和開業是公司區域經營策略調整，關

店的同時也在持續拓展分店，今年３月，大潤發將在四川、湖北、江蘇、山東、浙江、廣東、海

南多個省市開店，覆蓋大潤發、大潤發ｓｕｐｅｒ、Ｍ會員商店三個業態，整體保持門店穩定增

加狀態。



＊部分分店直接升級改造成高級付費會員店＊



報道指，大潤發母公司高鑫零售（０６８０８）將拓展大潤發、大潤發ｓｕｐｅｒ、Ｍ會員

商店三個業態的門店，在全國總計新開２１家分店，同時重新裝修改造１０年以上的大潤發分店

。高鑫零售將基於當地市場和顧客需求變化調整營運策略，完成預計９０家分店的２﹒０版本重

構，部分分店將直接升級改造為Ｍ會員商店。

Ｍ會員商店是高鑫零售旗下高端付費會員制商店，年費分為２６０元及６８０元兩個級別。

全國首家Ｍ會員商店去年４月在揚州開業，第二家在去年１２月於常州開業，第三、四家則分別

在今年１月南京和常熟開業。截至目前，Ｍ會員商店揚州店日銷售額約１５０萬元人民幣，年營

收預計將達到４億－５億，而Ｍ會員商店目前線上營收佔比已經達到２０％。

報道又指，據其了解，今年多家商超都有開店計劃，其中永輝超市（滬：６０１９３３）已

在農曆新年前開設了超１０家新店。（ｓｌ）

