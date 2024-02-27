  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

27/02/2024 14:45

《中國要聞》大潤發回應持續關店：同時會開新店及升級會員店

　　《經濟通通訊社２７日專訊》山姆、開市客等會員制倉儲式超市近期成為熱門「景點」，丁
財兩旺。對比之下，傳統超市大潤發近日傳出陸續在江蘇鎮江、四川德陽、湖南株洲關店，而且
據不完全統計，自去年１月至今已至少有１３家大潤發分店關閉。
　　不過，《新京報》引述大潤發相關負責人回應稱，關閉和開業是公司區域經營策略調整，關
店的同時也在持續拓展分店，今年３月，大潤發將在四川、湖北、江蘇、山東、浙江、廣東、海
南多個省市開店，覆蓋大潤發、大潤發ｓｕｐｅｒ、Ｍ會員商店三個業態，整體保持門店穩定增
加狀態。
　
＊部分分店直接升級改造成高級付費會員店＊
　
　　報道指，大潤發母公司高鑫零售（０６８０８）將拓展大潤發、大潤發ｓｕｐｅｒ、Ｍ會員
商店三個業態的門店，在全國總計新開２１家分店，同時重新裝修改造１０年以上的大潤發分店
。高鑫零售將基於當地市場和顧客需求變化調整營運策略，完成預計９０家分店的２﹒０版本重
構，部分分店將直接升級改造為Ｍ會員商店。
　　Ｍ會員商店是高鑫零售旗下高端付費會員制商店，年費分為２６０元及６８０元兩個級別。
全國首家Ｍ會員商店去年４月在揚州開業，第二家在去年１２月於常州開業，第三、四家則分別
在今年１月南京和常熟開業。截至目前，Ｍ會員商店揚州店日銷售額約１５０萬元人民幣，年營
收預計將達到４億－５億，而Ｍ會員商店目前線上營收佔比已經達到２０％。
　　報道又指，據其了解，今年多家商超都有開店計劃，其中永輝超市（滬：６０１９３３）已
在農曆新年前開設了超１０家新店。（ｓｌ）

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金