  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

27/02/2024 15:03

《中國房產》濟南買新樓送１萬元消費券，限頭五千名網簽買家

　　《經濟通通訊社２７日專訊》山東濟南市住建局宣布舉行「置業送消費券」活動，凡於今年
３月１日－３１日期間購買新建商品住宅（不包含商業、車位、儲藏室等其他業態），且是在濟
南市房地產信息系統前５０００名簽訂網簽合同（不含單位），將可獲得總值１萬元人民幣的消
費券。
　　濟南住建局指，消費券使用範圍為「建行生活ＡＰＰ」內商超百貨、家具家電、餐飲娛樂、
住宿等全品類業態。政策旨在進一步刺激濟南市的房地產市場，提振消費者購房信心。（ｓｌ）

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金