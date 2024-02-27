《經濟通通訊社２７日專訊》山東濟南市住建局宣布舉行「置業送消費券」活動，凡於今年
３月１日－３１日期間購買新建商品住宅（不包含商業、車位、儲藏室等其他業態），且是在濟
南市房地產信息系統前５０００名簽訂網簽合同（不含單位），將可獲得總值１萬元人民幣的消
費券。
濟南住建局指，消費券使用範圍為「建行生活ＡＰＰ」內商超百貨、家具家電、餐飲娛樂、
住宿等全品類業態。政策旨在進一步刺激濟南市的房地產市場，提振消費者購房信心。（ｓｌ）
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27/02/2024 15:03
《中國房產》濟南買新樓送１萬元消費券，限頭五千名網簽買家
《經濟通通訊社２７日專訊》山東濟南市住建局宣布舉行「置業送消費券」活動，凡於今年
３月１日－３１日期間購買新建商品住宅（不包含商業、車位、儲藏室等其他業態），且是在濟
南市房地產信息系統前５０００名簽訂網簽合同（不含單位），將可獲得總值１萬元人民幣的消
費券。
濟南住建局指，消費券使用範圍為「建行生活ＡＰＰ」內商超百貨、家具家電、餐飲娛樂、
住宿等全品類業態。政策旨在進一步刺激濟南市的房地產市場，提振消費者購房信心。（ｓｌ）
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