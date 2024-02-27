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AH股新聞

27/02/2024 13:45

【ＦＯＣＵＳ】學華為有進益，理想扭虧為盈

　　【ＦＯＣＵＳ】崩盤的鋰價、盈利的理想，如同新能源車行業種種盛極而衰、否極泰來劇本
的寫照。中國造車三大新勢力之一的理想（０２０１５）周一（２６日）晚放榜，去年淨利
１１７億元人民幣，一吐連續５年虧損的「烏氣」，股價今早最多飆逾兩成。本周五（３月１日
），理想將借春季發布會打響「２０２４產品大年」頭炮，也意味新能源車「淘汰大年」從狼來
了到真近身。
　
＊升級矩陣型組織，助毛利和爆款＊
　
　　２０２２年虧損（２０﹒１２億元）按年擴大逾五倍的理想，２０２３年淨賺１１７﹒０４
億元，到底做對了甚麼？秘訣就在「毛利＋爆款」。其中，毛利被公司創始人李想稱作「血液」
，指要達到２０％以上才能保障長期健康發展。單看第四季，理想實現交付量１３﹒１８萬輛，
貢獻全年３７﹒６萬輛的３５％，毛利率升至２３﹒５％，跑贏第一梯隊的比亞迪和特斯拉。
　　至於爆款，除了單日銷量破千、單月銷量破兩萬的Ｌ７（５座ＳＵＶ）車型，理想將於３月
１日正式發布首款ＭＰＣ純電ＭＥＧＡ，可實現充電１２分鐘續航５００公里，目標直指「５０
萬以上車型銷量冠軍」。
　　以上成功，得益於理想經典車型ＯＮＥ遭問界Ｍ７打殘後，２０２２底開啟由垂直職能組織
向華為式矩陣型組織的升級。「矩陣型組織」最大特點是確保全流程管理質量，其中最核心的兩
大流程包括ＩＰＤ（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｐｒｏｄｕｃｔ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ，集成
產品開發）和ＩＰＭＳ（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｐｒｏｄｕｃｔ　Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ　＆　
Ｓａｌｅｓ，整合產品行銷與銷售）。李想就指，ＩＰＤ讓理想的成功從偶然變成必然。
　
＊競爭入「血海」　，布局５Ｃ充電網＊
　
　　組織學華為，理想的戰略亦頗似任正非所言「集中火力」，聚焦中高端「大家庭」。相比「
低價為王」的叢林法則，李想於昨晚財報會議上明言，未來５年都不會推２０萬元以下的車型。
針對有質疑理想為何不做跑車、皮卡、運動轎車等，而只做家庭用戶，他指，到２０３０年，售
價２０萬元以上家庭車市場只需「吃到３５％」，就是萬億元規模市場，若再拿下一些海外市場
，就能超越ｉＰｈｏｎｅ全球營業額。
　　對於２０２４年，小鵬汽車創始人何小鵬本月中就稱，今年是中國汽車品牌進入「血海」　
競爭的第一年，也是淘汰賽開打的第一年；李想亦最新指，到今年第四季，２０萬元以上新能源
車市場將呈現頭部三個品牌市佔率７０％的結果，「和智能手機沒區別」。　
　　如何迎戰汰弱留強大潮？除了各方大展神通的智能駕駛，更高充電速率的５Ｃ電池或是下一
個賽道。計劃下半年推出３款純電車型的理想，正野心勃勃布局全國最大的高速５Ｃ超級充電網
絡，實現充電１２分鐘續航５００公里。當用戶最關心的長途出行里程焦慮得以解決，誰的需求
最可能井噴？

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