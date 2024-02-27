【ＦＯＣＵＳ】崩盤的鋰價、盈利的理想，如同新能源車行業種種盛極而衰、否極泰來劇本

的寫照。中國造車三大新勢力之一的理想（０２０１５）周一（２６日）晚放榜，去年淨利

１１７億元人民幣，一吐連續５年虧損的「烏氣」，股價今早最多飆逾兩成。本周五（３月１日

），理想將借春季發布會打響「２０２４產品大年」頭炮，也意味新能源車「淘汰大年」從狼來

了到真近身。



＊升級矩陣型組織，助毛利和爆款＊



２０２２年虧損（２０﹒１２億元）按年擴大逾五倍的理想，２０２３年淨賺１１７﹒０４

億元，到底做對了甚麼？秘訣就在「毛利＋爆款」。其中，毛利被公司創始人李想稱作「血液」

，指要達到２０％以上才能保障長期健康發展。單看第四季，理想實現交付量１３﹒１８萬輛，

貢獻全年３７﹒６萬輛的３５％，毛利率升至２３﹒５％，跑贏第一梯隊的比亞迪和特斯拉。

至於爆款，除了單日銷量破千、單月銷量破兩萬的Ｌ７（５座ＳＵＶ）車型，理想將於３月

１日正式發布首款ＭＰＣ純電ＭＥＧＡ，可實現充電１２分鐘續航５００公里，目標直指「５０

萬以上車型銷量冠軍」。

以上成功，得益於理想經典車型ＯＮＥ遭問界Ｍ７打殘後，２０２２底開啟由垂直職能組織

向華為式矩陣型組織的升級。「矩陣型組織」最大特點是確保全流程管理質量，其中最核心的兩

大流程包括ＩＰＤ（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｐｒｏｄｕｃｔ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ，集成

產品開發）和ＩＰＭＳ（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｐｒｏｄｕｃｔ Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ ＆

Ｓａｌｅｓ，整合產品行銷與銷售）。李想就指，ＩＰＤ讓理想的成功從偶然變成必然。



＊競爭入「血海」 ，布局５Ｃ充電網＊



組織學華為，理想的戰略亦頗似任正非所言「集中火力」，聚焦中高端「大家庭」。相比「

低價為王」的叢林法則，李想於昨晚財報會議上明言，未來５年都不會推２０萬元以下的車型。

針對有質疑理想為何不做跑車、皮卡、運動轎車等，而只做家庭用戶，他指，到２０３０年，售

價２０萬元以上家庭車市場只需「吃到３５％」，就是萬億元規模市場，若再拿下一些海外市場

，就能超越ｉＰｈｏｎｅ全球營業額。

對於２０２４年，小鵬汽車創始人何小鵬本月中就稱，今年是中國汽車品牌進入「血海」

競爭的第一年，也是淘汰賽開打的第一年；李想亦最新指，到今年第四季，２０萬元以上新能源

車市場將呈現頭部三個品牌市佔率７０％的結果，「和智能手機沒區別」。

如何迎戰汰弱留強大潮？除了各方大展神通的智能駕駛，更高充電速率的５Ｃ電池或是下一

個賽道。計劃下半年推出３款純電車型的理想，正野心勃勃布局全國最大的高速５Ｃ超級充電網

絡，實現充電１２分鐘續航５００公里。當用戶最關心的長途出行里程焦慮得以解決，誰的需求

最可能井噴？

