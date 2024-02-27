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AH股新聞

27/02/2024 16:54

【兩會在即】中國前外長秦剛辭任全國人大代表

　　《經濟通通訊社２７日專訊》全國人民代表大會常務委員會公告第十四屆全國人民代表大會
代表資格變動，其中，天津市人大常委會決定接受秦剛辭去第十四屆全國人民代表大會代表職務
，秦剛的代表資格終止。
　　秦剛去年６月下旬後未再公開露面，同年７月下旬被免去外交部長職務，期間中國外交部曾
稱秦剛因「健康原因」缺席外交活動。外交部長一職由中央政治局委員、中央外事辦主任王毅再
次擔任。
　　與此同時，中國國防部網站「高層」欄目近日更新，李尚福不再擔任中共中央軍事委員會委
員。李尚福去年１０月被被免去國家中央軍委委員、國務委員、國防部部長職務，目前仍是二十
屆中央委員、十四屆全國人大代表。
　
＊李志忠被罷免全國人大代表職務＊
　
　　其餘變動包括陸軍軍人代表大會決定罷免李志忠的第十四屆全國人民代表大會代表職務，李
志忠為南部戰區陸軍參謀長。
　　黑龍江省人大常委會決定罷免王一新、孫飆的第十四屆全國人民代表大會代表職務；湖南省
人大常委會決定罷免胡建文、雷冬竹的第十四屆全國人民代表大會代表職務；廣東省人大常委會
決定罷免朱宏的第十四屆全國人民代表大會代表職務；貴州省人大常委會決定罷免安九熊的第十
四屆全國人民代表大會代表職務；相關人士的代表資格終止。（ｓｌ）

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