《經濟通通訊社２７日專訊》華為和中國聯通在２０２４年世界移動通信大會（ＭＷＣ）期

間發布５Ｇ－Ａ、全屋光寬帶３﹒０、ＡＩ大模型等相關合作成果。

中國聯通副總經理梁寶俊表示，中國聯通推動５Ｇ－Ａ的組網試點、樣板建設，以實現

１０Ｇｂｐｓ超大下行、１Ｇｂｐｓ智能上行及業務保障能力的大幅提升；同時正不斷提升一體

化算力產品、訓練及推理供給能力。



＊華為：構建５Ｇ－Ａ時代差異化競爭力＊



華為公司高級副總裁、ＩＣＴ銷售與服務總裁李鵬稱，中國聯通與華為互為戰略合作夥伴，

在技術與應用方面持續創新，實現５Ｇ時代的領先。２０２４年，華為將在網絡、商業、生態等

領域繼續支持中國聯通創新，構建５Ｇ－Ａ時代差異化競爭力，促進整個產業的高質量發展。隨

著網絡從５Ｇ向５Ｇ－Ａ加速演進，華為將與中國聯通聯合創新，共同探索５Ｇ－Ａ網絡技術及

場景化應用，通過「網絡體驗感知」和「行業應用創新」方面的「兩個領先」，加速５Ｇ－Ａ標

準和商業的成熟，樹立全球領先的典範。

華為無線產品線５Ｇ－Ａ領域總裁高全中表示，雙方聯合孵化並首發了超高可靠低時延

ｕＲＬＬＣ、多頻組網ＭＢ－ＳＣ、ＲｅｄＣａｐ等５Ｇ－Ａ關鍵技術。２０２４年是５Ｇ－Ａ

的商用元年，華為將持續助力中國聯通打造業務、體驗、網絡「三大領先」的商用網絡，領跑

５Ｇ－Ａ時代。

中國聯通還在會上與華為還簽署《無線網絡ＯＰＥＮ ＡＰＩ聯合創新合作備忘錄》。

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