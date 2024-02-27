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AH股新聞

27/02/2024 16:17

《華為動向》華為與聯通合作，探索５Ｇ－Ａ技術與應用創新

　　《經濟通通訊社２７日專訊》華為和中國聯通在２０２４年世界移動通信大會（ＭＷＣ）期
間發布５Ｇ－Ａ、全屋光寬帶３﹒０、ＡＩ大模型等相關合作成果。
　　中國聯通副總經理梁寶俊表示，中國聯通推動５Ｇ－Ａ的組網試點、樣板建設，以實現
１０Ｇｂｐｓ超大下行、１Ｇｂｐｓ智能上行及業務保障能力的大幅提升；同時正不斷提升一體
化算力產品、訓練及推理供給能力。
　
＊華為：構建５Ｇ－Ａ時代差異化競爭力＊
　
　　華為公司高級副總裁、ＩＣＴ銷售與服務總裁李鵬稱，中國聯通與華為互為戰略合作夥伴，
在技術與應用方面持續創新，實現５Ｇ時代的領先。２０２４年，華為將在網絡、商業、生態等
領域繼續支持中國聯通創新，構建５Ｇ－Ａ時代差異化競爭力，促進整個產業的高質量發展。隨
著網絡從５Ｇ向５Ｇ－Ａ加速演進，華為將與中國聯通聯合創新，共同探索５Ｇ－Ａ網絡技術及
場景化應用，通過「網絡體驗感知」和「行業應用創新」方面的「兩個領先」，加速５Ｇ－Ａ標
準和商業的成熟，樹立全球領先的典範。
　　華為無線產品線５Ｇ－Ａ領域總裁高全中表示，雙方聯合孵化並首發了超高可靠低時延
ｕＲＬＬＣ、多頻組網ＭＢ－ＳＣ、ＲｅｄＣａｐ等５Ｇ－Ａ關鍵技術。２０２４年是５Ｇ－Ａ
的商用元年，華為將持續助力中國聯通打造業務、體驗、網絡「三大領先」的商用網絡，領跑
５Ｇ－Ａ時代。
　　中國聯通還在會上與華為還簽署《無線網絡ＯＰＥＮ　ＡＰＩ聯合創新合作備忘錄》。
（ｓｌ）

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