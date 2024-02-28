  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

28/02/2024 09:06

《駐京專電》北京擬將住房租賃企業租金納入監管

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》北京市住建委首次明確擬將住房租金納入
監管，對於單次收取超３個月租金的住房租賃企業，需將超收租金存入第三方專用帳戶，承租人
可通過合同備案編號等信息查詢本人租金監管帳戶內金額。
　
＊單次收租超過三個月需存第三方帳戶＊
　
　　《北京市住房租賃押金托管和租金監管暫行辦法（徵求意見稿）》規定，押金應按照住房租
賃合同約定的時間、金額存入押金托管帳戶，租金方面，單次收取數額超過三個月的，按照合同
約定時間、金額存入租金監管帳戶。其中三個月租金部分在一日內劃轉至住房租賃企業帳戶，其
余租金按月劃轉，每次劃轉金額為一個月租金。
　　對於押金、租金的存放，徵求意見稿明確，由北京市住房資金管理中心在招標選定的銀行建
立全市的押金托管、租金監管帳戶。為保障押金、租金及時退還，住房租賃合同期滿或解除後一
個工作日內，企業應當提出押金、租金退還意見，明確是否扣除押金或租金以及擬扣除費用明細
。如承租人不同意退還意見，可通過協商、調解、訴訟、仲裁等途徑解決。
　　為進一步加強執法監管，徵求意見稿還提出，由各區住建房管部門監管帳戶內的資金撥付，
日常監管中發現未履行押金托管與租金監管或存在經營風險的，可以暫停向住房租賃企業撥付租
金監管帳戶內的資金。

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金