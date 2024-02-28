《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》北京市住建委首次明確擬將住房租金納入

監管，對於單次收取超３個月租金的住房租賃企業，需將超收租金存入第三方專用帳戶，承租人

可通過合同備案編號等信息查詢本人租金監管帳戶內金額。



＊單次收租超過三個月需存第三方帳戶＊



《北京市住房租賃押金托管和租金監管暫行辦法（徵求意見稿）》規定，押金應按照住房租

賃合同約定的時間、金額存入押金托管帳戶，租金方面，單次收取數額超過三個月的，按照合同

約定時間、金額存入租金監管帳戶。其中三個月租金部分在一日內劃轉至住房租賃企業帳戶，其

余租金按月劃轉，每次劃轉金額為一個月租金。

對於押金、租金的存放，徵求意見稿明確，由北京市住房資金管理中心在招標選定的銀行建

立全市的押金托管、租金監管帳戶。為保障押金、租金及時退還，住房租賃合同期滿或解除後一

個工作日內，企業應當提出押金、租金退還意見，明確是否扣除押金或租金以及擬扣除費用明細

。如承租人不同意退還意見，可通過協商、調解、訴訟、仲裁等途徑解決。

為進一步加強執法監管，徵求意見稿還提出，由各區住建房管部門監管帳戶內的資金撥付，

日常監管中發現未履行押金托管與租金監管或存在經營風險的，可以暫停向住房租賃企業撥付租

金監管帳戶內的資金。

