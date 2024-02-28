《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》新修訂通過的《中華人民共和國保守國家

秘密法》將自５月１日起施行。國家保密局負責人就《保密法》答記者問。負責人表示，當前，

新一輪科技革命正在加速演進，大數據、雲計算、人工智能等新技術新應用層出不窮，對保密科

技自立自強提出更高要求。因此，這次《保密法》修訂高度重視保密科技創新和科技防護。



＊新增條款支持保密科技創新＊



一是新增條款支持保密科技創新。保密法總則增加一條，明確國家對保密科學技術研究和應

用的鼓勵、支持，強調提升自主創新能力，依法保護保密領域的知識產權，為保密科技實現高水

平自立自強提供法律支持。

二是完善保密科技防護制度措施。一方面，規定涉密信息系統規劃、建設、運行、維護全流

程應當符合國家保密規定和標準，並配備保密設施、設備，明確涉密信息系統定期風險評估要求

，避免「帶病運行」；另一方面，規定機關、單位加強對信息系統、信息設備的保密管理，建設

保密自監管設施，及時發現並處置安全保密風險隱患。

三是規範用於保護國家秘密的安全保密產品和保密技術裝備管理。安全保密產品是保密技術

防護的基石，保密技術裝備是開展保密檢查、技術監管等工作的必要手段，二者是保密工作不可

或缺的重要技術支撐。保密法明確，用於保護國家秘密的安全保密產品和保密技術裝備應當符合

國家保密規定和標準，並建立抽檢、複檢制度。



＊解密制度方面由定期審核修改為每年審核＊



負責人表示，新修訂的保密法，進一步完善了定密、解密制度，增強條文的周延性和實踐中

的可操作性。定密制度方面，明確保密事項範圍的確定應當遵循必要、合理原則，科學論證評估

，並根據情況變化及時調整；完善定密責任人制度和定密授權機制，並對密點標注作出原則規定

，進一步推動定密精準化、科學化。解密制度方面，將國家秘密審核由定期審核修改為每年審核

，並明確了未履行解密審核責任造成嚴重後果的法律責任，進一步壓實定密機關、單位解密審核

的主體責任。

負責人並表示，這次保密法修訂進一步完善了網絡信息保密管理制度。一是明確網絡信息的

制作、複制、發布、傳播等各個環節均應當遵守國家保密規定。二是規定網絡運營者應當配合有

關部門對涉嫌洩露國家秘密案件進行調查處理；發現利用互聯網及其他公共信息網絡發布的信息

涉嫌洩露國家秘密的，應當及時處置報告，並根據要求刪除涉及洩露國家秘密的信息，對有關設

備進行技術處理等。這次保密法修訂加強與數據安全法的協同銜接，新增涉密數據管理及匯聚、

關聯後涉及國家秘密數據管理的原則規定。

