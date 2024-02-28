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AH股新聞

28/02/2024 15:12

《駐滬專電》上海１月人民幣貸款增近兩千億，存款減少５２１億元

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２８日上海專電》人行上海總部近日公布的２０２４年１月
份上海貨幣信貸運行情況顯示，１月上海地區人民幣貸款增加１９９６億元（人民幣．下同），
同比少增６７億元。分部門看，住戶部門貸款增加４９５億元，其中，短期貸款增加４２億元，
中長期貸款增加４５３億元；企事業單位貸款增加１２８３億元，其中，短期貸款增加５４１億
元，中長期貸款增加１００１億元；非銀行業金融機構貸款增加２６億元。外幣貸款減少５億美
元，同比多減２億美元。
　　截至１月末，上海人民幣貸款餘額１０﹒７９萬億元，同比增長８﹒３％，增速比上月末低
０﹒３個百分點；外幣貸款餘額８２３億美元，同比下降１３﹒６％，增速比上月末低０﹒３個
百分點。
　　存款方面，１月上海地區人民幣存款減少５２１億元，同比多減２２２８億元。其中，住戶
存款增加８３２億元，同比少增１３０６億元；非金融企業存款減少１９６１億元，同比少減
５９６億元；財政性存款增加９３２億元，同比多增３２７億元；非銀行業金融機構存款減少
６７１億元，同比多減１９４３億元。外幣存款增加３億美元，同比少增１４億美元。
　　截至１月末，上海人民幣存款餘額１９﹒３１萬億元，同比增長６﹒１％，增速比上月末低
１﹒１個百分點；外幣存款餘額１５３２億美元，同比下降９﹒４％，增速比上月末低０﹒８個
百分點。

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