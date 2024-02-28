《經濟通通訊２８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
《中國證券報》
三組數據看開年經濟：「進」有動力，「好」可持續
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從生產、需求、物流和客流三大領域的高頻數據來看，開年以來，中國經濟運行「進」有動力，
「好」可持續。人勤春來早，節後開工率普遍回升。
人行：加大對五大重點領域資金支持
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人行２６日召開做好金融五篇大文章工作座談會。會議提出，要著力做好科技金融、綠色金融、
普惠金融、養老金融、數字金融五篇大文章，加大對五大重點領域的資金支持，用好用足貨幣政
策工具。
高股息資產搭台，ＡＩ題材唱主角
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Ａ股市場２７日全線反彈，上證指數上漲１﹒２９％，站上３０００點。自２月６日市場反彈以
來，上證指數、深證成指、創業板指較前期調整低點分別上漲１４﹒４４％、２０﹒６４％、
２０﹒９７％。從行業板塊表現看，２月６日以來，與ＡＩ題材相關的計算機、傳媒、通信行業
領漲。
《上海證券報》
京津冀十年協同發展不斷邁上新台階
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２０２４年是京津冀協同發展上升為國家戰略十周年。國新辦２７日舉行新聞發布會，介紹了三
地十年來協同發展的新變化。京津冀區域的經濟結構和空間結構不斷調整優化，雄安新區城市框
架、京津冀交通一體化網絡等建設取得新突破。
頭部券商響應監管新要求，融券業務規模快速下降
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日前，中信證券發布提示稱，嚴禁向利用融券進行變相Ｔ＋０交易的投資者提供融券。中信證券
此舉被視為中國證監會關於融券交易規範落到實處、令行禁止的信號。
將再貸款優惠政策精準傳導到各重點領域
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人行日前召開做好金融五篇大文章工作座談會，提出要用好用足貨幣政策工具，做好審貸放貸、
資金申報和存續期管理，將再貸款優惠政策通過各金融機構精準傳導到各重點領域。
《證券時報》
ＡＩ崗位供需兩旺，產業升級呼喚更多熟手技工
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春節過後，各地陸續啟動「新春第一招」，記者走訪深圳和上海招聘市場發現，今年的求職者數
量相比去年同期增加了不少，市場熱度也大幅提升。以人工智能、大模型等行業為代表的新質生
產力產業相關崗位，成為今年招聘市場的一大亮點和熱點，部分崗位還出現了高薪「搶人」。
金融機構要加大對五大重點領域資金支持
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中國人民銀行日前召開做好金融五篇大文章工作座談會提出，各金融機構要優化內部資源配置，
完善內部資金轉移定價、績效考核、盡職免責等政策安排，根據各重點領域特點加強產品服務創
新，加大對五大重點領域的資金支持。
根據住房需求科學安排土地供應，防止市場大起大落
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近日，住建部發布了《關於做好住房發展規劃和年度計劃編制工作的通知》。《通知》要求，各
地要做好住房發展規劃和年度計劃的編制實施工作，實現以人定房，以房定地、以房定錢，促進
房地產市場供需平衡、結構合理，防止市場大起大落。（ｌｃ）
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