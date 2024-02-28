《神州經脈》滬綜指早前重上三千點後，當局救市任務似完成，瑞銀昨日（２７日）預計「

國家隊」在極端市況下仍有潛力增持，換言之即料「國家隊」暫不會再掏錢買入撐市。結果話口

未完，滬深股市今日（２８日）即遇上放量程度兩年來首見的大跌市，製造業及科技相關板塊集

體大跌，兩市接近４８５０隻個股下跌，全體個股跌幅中位數超過６％，龍年伊始連升多日後，

股市重見今年１月時的恐慌情緒。

中特估股份午後強力撐市，最終亦不敵沽壓倒跌，拖累跌勢擴大，總結全日滬綜指下跌

１﹒９１％，報２９５７﹒８５點，三千點不保，深成指瀉２﹒４％，創業板指跌２﹒５％。

兩市全日成交高達１３５６７億元（人民幣．下同），是２０２２年２月２４日以來兩年新

高，當日正值俄羅斯對烏克蘭開戰，引發環球資本市場恐慌。陸股通全日淨流入１３﹒４億元。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日繼續窄幅上落，並曾逼近７﹒２０關口，收報

７﹒１９８６，較上個交易日４時３０分收盤價小跌８點子，兩連跌，創去年１１月１７日以來

三個半月新低，全日在７﹒１９５７至７﹒１９９６之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１０７５，較上個交易日跌１８點子，與市場預測偏離擴

大至近９５０點，上個交易日報７﹒１０５７。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，指「數字人民幣」會在香港擴大試點範

圍，市民將可便捷開立和使用數字人民幣錢包，並通過「轉數快」進行增值，進一步提升跨境支

付效率和用戶體驗。此外，政府正與內地積極商討引入股票大宗交易、將人民幣櫃台納入港股通

，以及將房地產投資信託基金納入互聯互通機制，以吸引更多企業和資金利用香港市場。



２﹒ 人民銀行昨召開做好金融五篇大文章工作座談會，提到要用好用足貨幣政策工具，做好審

貸放貸、資金申報和存續期管理，將人行再貸款優惠政策通過各金融機構精準傳導到各重點領域

；以及優化內部資源配置，完善內部資金轉移定價、績效考核、盡職免責等政策安排，根據各重

點領域特點加強產品服務創新，加大對五大重點領域的資金支持。金融五篇大文章是指科技金融

、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融。



３﹒ 今日資金甩賣股票痕跡明顯，有傳當局批准恢復量化ＤＭＡ（多空收益掉期）策略交易，

才導致成交大幅推高，但監管當局方面向內媒表示傳聞不實，亦有報道指目前ＤＭＡ規模平穩。

不過據外電報道，中證監過去幾天要求一些量化基金縮減ＤＭＡ產品的規模，包括停止接受客戶

的新投資，並逐步出清現有產品。報道引述消息人士指，當局認為逐步出清ＤＭＡ產品有助於防

止股市大跌。



４﹒ 碧桂園被建滔集團全資子公司Ｅｖｅｒ Ｃｒｅｄｉｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ向香港高院呈請

清盤，追討本金約１６億元的未支付定期貸款及應計利息。官媒《證券時報》引述碧桂園最新回

應指，公司涉建滔集團的債務金額在境外整體有息負債佔比很低，單一債權人的激進行動不會對

公司保交樓、正常經營以及境外債務整體重組產生重大影響。碧桂園並強調，目前公司各項經營

一切正常。另據《中國房地產報》報道，房地產融資「白名單」持續擴大。截至２月２７日，碧

桂園已獲批進入房地產融資「白名單」的項目超過１００個，較春節前的３０多個大幅增加。



５﹒ 因財困而暫時停運的高合汽車據傳遇上「白武士」。今日網絡盛傳高合汽車獲長安汽車洽

購５１％股權且已經談妥，長安汽車出資會帶動青島和沙特資金到位，由此盤活高合汽車。不過

，《新浪科技》引述長安汽車董事長朱華榮表示，「在談，離『妥』還遠」。



６﹒ 比亞迪繼續加碼價格戰，今日宣布推出全新漢、唐車型，起售價較在售車型大幅下降。其

中，比亞迪漢ＤＭ－ｉ榮耀版售價１６﹒９８萬元起，漢ＥＶ榮耀版１７﹒９８萬元起售，唐

ＤＭ－ｉ榮耀版１７﹒９８萬元起售，同時也有售價２５﹒９８萬元的２０２４款漢ＤＭ－ｐ戰

神版，並且漢ＥＶ榮耀版頂配車型會是王朝網首款搭載「天神之眼」智能駕駛系統的車型。比亞

迪方面表示，全新漢、唐上市「電比油低」是比亞迪在價格上的誠意，目的是為了終結油電之戰

，也將繼續顛覆合資燃油車的傳統優勢，讓新能源時代徹底到來。



７﹒ 微信今日在「微信公眾平台運營中心」公眾號發布公告指，將規範公眾號標題誇大營銷問

題，對於利用煽動誇大、仿冒官方等方式吸引用戶點擊的文章和帳號，平台將根據違規程度作出

相應處理。公告指出，平台近期發現部分創作者為提高閱讀量，故意將文章標題的描述混淆為官

方通知，用震驚、嚴肅的詞語來誇大緊急程度和影響面，吸引用戶點擊進入，實際正文為與標題

不相關的營銷廣告內容，並非標題所說的通知或新聞。



８﹒ 有內媒昨日下午表示從惠州市房產局相關人士處獲悉，目前惠州市針對境外人士的住宅限

購政策已有所調整，即境外人士在惠州購買一手房網簽限購套數為５套，二手房買賣不限購。不

過，《南方日報》、《南方＋》向惠州市住房和城鄉建設局房產信息中心求證，該中心負責人黃

敏直言目前惠州未有執行住房限購政策，網傳內容為不實信息。（ｓｌ）

