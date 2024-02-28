《鍾之日記》２月２８日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



滬綜指早前重上三千點，當局救市任務似完成，瑞銀昨日（２７日）預計「國家隊」在極端

市況下仍有潛力增持，換言之即料「國家隊」暫不會再掏錢買入撐市。結果話口未完，滬深股市

今日即遇上放量程度兩年來首見的大跌市，兩市接近４８５０隻個股下跌，全體個股跌幅中位數

超過６％，龍年伊始連升多日後，股市重見今年１月時的恐慌情緒。

中特估股份午後強力撐市，最終亦不敵沽壓倒跌，拖累跌勢擴大，總結全日滬綜指下跌

１﹒９１％，報２９５７﹒８５點，三千點不保，深成指瀉２﹒４％，創業板指跌２﹒５％。兩

市全日成交高達１３５６７億元人民幣，是２０２２年２月２４日以來兩年新高。

今日資金甩賣股票痕跡明顯，有傳當局批准恢復量化ＤＭＡ（多空收益掉期）策略交易，才

導致成交大幅推高，但監管當局方面向內媒表示傳聞不實，亦有報道指目前ＤＭＡ規模平穩。不

過據外電報道，中證監過去幾天要求一些量化基金縮減ＤＭＡ產品的規模，包括停止接受客戶的

新投資，並逐步出清現有產品。

今年初至２月上旬Ａ股走出極端行情，不少採用ＤＭＡ策略的量化私募產品虧損嚴重，面臨

贖回壓力，市場擔心量化私募加速掟貨，對Ａ股行情造成惡性循環，當局才於最近出手限制。



＊受Ａ股拖累，港股無力彈＊



恒指今日高開幾十點後，很快便掉頭向下，直到財政預算案公布後，恒指迅速反彈，並曾輕

微轉升。可惜高位缺乏承接，加上Ａ股盤中放量急跌，拖累恒指重回跌軌，全日收跌２５３點或

１﹒５％，收報１６５３６，主板成交超過１０７０億元。

財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》。陳茂波表示，政府一直密切留意住宅物業

市場的情況。經審慎考慮當前的整體情況後，政府決定即日起撤銷所有住宅物業需求管理措施，

即由今天起所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅。政府認為在

當前的經濟及市場情況下，有關措施已無需要。



＊全面撤辣加推高槓桿，地產股僅小升＊



財政預算案公布後，一眾本地地產股齊升，但尾段升幅收窄。恒地（０００１２）全日漲

３﹒８％，新世界（０００１７）升２﹒９％，信置（０００８３）升１﹒４％，新地

（０００１６）升０﹒７％，不過長實（０１１１３）無升跌，恒隆地產（００１０１）更跌

０﹒５％。

港府除了撤辣外，還通過金管局宣布，修訂適用於物業按揭貸款的逆周期宏觀審慎監管措施

及其他相關監管要求，調整自用住宅物業及非住宅物業按揭成數，並暫停實施物業按揭貸款假設

利率上升２厘的壓力測試要求。

香港樓市監管全面撤辣，外界根本不意外，因為樓市蕭條情況已經去到不得不重視的地步。

二手樓方面，十大屋苑在春節假期零成交，是有紀錄以來首見，在上個周末也只錄得單位數成交

；新房市場方面，本地部分發展商發動減價戰，加上內地發展商為回收資金劈價推盤，令新樓價

格屢屢承壓；樓價問題亦傳染至土地供應，香港發展局宣布今季停止賣地，是２００２年來首次

。





＊碧桂園遭申清盤，全日跌近１３％＊



內房碧桂園（０２００７）昨遭建滔全資子公司Ｅｖｅｒ Ｃｒｅｄｉｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ

提出清盤呈請，追討約１６億元債務，高院將首次聆訊日期定為今年５月１７日。碧桂園馬上撲

火，今早發公告強調呈請的提出不代表呈請人能成功對公司進行清盤。

碧桂園指，涉建滔集團的債務金額在境外整體有息負債佔比很低，單一債權人的激進行動不

會對公司保交樓、正常經營以及境外債務整體重組產生重大影響。公司亦堅決反對呈請書，並將

與顧問團隊積極妥善抗辯應對。

碧桂園續稱，目前亦已與境外主要債權人團體代表小組建立了有效溝通機制，境外債整體重

組正在積極有序推進。同時，公司將盡力與呈請人保持主動的溝通，與呈請人友善協商處理問題

，包括將努力促使呈請盡快被撤回或駁回呈請。

原本今日房地產有利好，內媒報道指融資「白名單」持續擴大，截至２月２７日，碧桂園已

獲批進入「白名單」的項目有１３５個，較春節前的３０多個大幅增加。惟受到被申清盤呈請的

消息拖累，碧桂園股價全日挫１２﹒５％，連帶碧服（０６０９８）亦跌６﹒５％。





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