《經濟通通訊社２８日專訊》昨日下午，有內媒消息指從惠州市房產局相關人士處獲悉，目

前惠州市針對境外人士的住宅限購政策已有所調整，即境外人士在惠州購買一手房網簽限購套數

為５套，二手房買賣不限購。《南方日報》、《南方＋》向惠州市住房和城鄉建設局房產信息中

心求證，該中心負責人黃敏直言目前惠州未有執行住房限購政策，網傳內容為不實信息。



＊２０２２年４月起，惠州不再存在限購情況＊



該負責人介紹，惠州在樓市調控進程中僅短暫實施過區域性限購。自２０２２年４月３０日

，惠州市住建局等６部門聯合發布《關於促進房地產業健康發展和良性循環的通知》，將惠陽區

和大亞灣經濟技術開發區移出限購重點片區，惠州市場即不再存在限購政策情況。

針對境外人士購房，黃敏表示，惠州在境外人士購房政策上一直按既有政策實施，今年以來

並未出台新的措施。港澳居民在惠州可以購買符合實際需要的自用、自住商品房，與內地居民享

有同等的購房政策。

對於網傳「境外人士在惠州購買一手房網簽限購套數為５套，二手房買賣不限購」的具體內

容，黃敏直言該信息不實。有關「惠州市房產局相關人士」的表述，黃敏也進行了糾正：自

２０１９年初機構改革以來，惠州市房產局就已退出了歷史舞台，住房市場的管理部門為惠州市

住房和城鄉建設管理部門，不存在房產局一說。（ｒｙ）

