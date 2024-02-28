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AH股新聞

28/02/2024 09:07

《中國房產》惠州傳調整境外人士限購政策，市住建局：消息不實

　　《經濟通通訊社２８日專訊》昨日下午，有內媒消息指從惠州市房產局相關人士處獲悉，目
前惠州市針對境外人士的住宅限購政策已有所調整，即境外人士在惠州購買一手房網簽限購套數
為５套，二手房買賣不限購。《南方日報》、《南方＋》向惠州市住房和城鄉建設局房產信息中
心求證，該中心負責人黃敏直言目前惠州未有執行住房限購政策，網傳內容為不實信息。
　
＊２０２２年４月起，惠州不再存在限購情況＊
　
　　該負責人介紹，惠州在樓市調控進程中僅短暫實施過區域性限購。自２０２２年４月３０日
，惠州市住建局等６部門聯合發布《關於促進房地產業健康發展和良性循環的通知》，將惠陽區
和大亞灣經濟技術開發區移出限購重點片區，惠州市場即不再存在限購政策情況。
　　針對境外人士購房，黃敏表示，惠州在境外人士購房政策上一直按既有政策實施，今年以來
並未出台新的措施。港澳居民在惠州可以購買符合實際需要的自用、自住商品房，與內地居民享
有同等的購房政策。
　　對於網傳「境外人士在惠州購買一手房網簽限購套數為５套，二手房買賣不限購」的具體內
容，黃敏直言該信息不實。有關「惠州市房產局相關人士」的表述，黃敏也進行了糾正：自
２０１９年初機構改革以來，惠州市房產局就已退出了歷史舞台，住房市場的管理部門為惠州市
住房和城鄉建設管理部門，不存在房產局一說。（ｒｙ）

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