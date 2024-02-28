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AH股新聞

28/02/2024 11:38

《行業數據》國家郵政局：中國快遞業務量連續十年膺世界第一

　　《經濟通通訊社２８日專訊》國家郵政局局長趙沖久在「交通運輸高質量發展服務中國式現
代化」新聞發布會上表示，中國快遞業務量連續１０年位居世界第一。去年快遞業務量完成
１３２０億件，實現業務收入１﹒２萬億元（人民幣．下同），同比分別增長１９﹒４％和
１４﹒３％，年人均快遞使用量超過９０件。
　
＊將加強人工智能等在郵政行業的應用＊
　
　　目前，快遞是物流領域綜合運輸組合效率最高、信息化組織化程度最高、性價比最好、服務
範圍最廣的業態之一，趙沖久稱，中國快遞已經成為一張靚麗的「中國名片」。主要體現在以下
幾個方面：行業規模持續擴大，行業業務量連續１０年位居世界第一；行業服務網絡更加暢通，
基本建成了覆蓋城市鄉村、通達全球的郵政快遞服務網絡；行業信息化、智能化水平不斷提高，
大型分撥中心智能化改造加快推進，無人倉、無人車、無人機等迅速應用。
　　同時行業服務產業鏈更加有力。時效快、覆蓋面廣、性價比高的郵政快遞服務，助力我國連
續１１年成為全球第一網絡零售市場。
　　趙沖久表示，２０２４年國家郵政局將持續加快建設交通強國郵政篇，加強人工智能等現代
科學技術在行業的應用，為有效降低全社會物流成本作出行業貢獻。（ｒｙ）

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