《經濟通通訊社２８日專訊》國家郵政局局長趙沖久在「交通運輸高質量發展服務中國式現

代化」新聞發布會上表示，中國快遞業務量連續１０年位居世界第一。去年快遞業務量完成

１３２０億件，實現業務收入１﹒２萬億元（人民幣．下同），同比分別增長１９﹒４％和

１４﹒３％，年人均快遞使用量超過９０件。



＊將加強人工智能等在郵政行業的應用＊



目前，快遞是物流領域綜合運輸組合效率最高、信息化組織化程度最高、性價比最好、服務

範圍最廣的業態之一，趙沖久稱，中國快遞已經成為一張靚麗的「中國名片」。主要體現在以下

幾個方面：行業規模持續擴大，行業業務量連續１０年位居世界第一；行業服務網絡更加暢通，

基本建成了覆蓋城市鄉村、通達全球的郵政快遞服務網絡；行業信息化、智能化水平不斷提高，

大型分撥中心智能化改造加快推進，無人倉、無人車、無人機等迅速應用。

同時行業服務產業鏈更加有力。時效快、覆蓋面廣、性價比高的郵政快遞服務，助力我國連

續１１年成為全球第一網絡零售市場。

趙沖久表示，２０２４年國家郵政局將持續加快建設交通強國郵政篇，加強人工智能等現代

科學技術在行業的應用，為有效降低全社會物流成本作出行業貢獻。（ｒｙ）

