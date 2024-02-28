《經濟通通訊社２８日專訊》據《中國房地產報》報道，房地產融資「白名單」持續擴大。

來自碧桂園（０２００７）方面的信息顯示，截至２月２７日，碧桂園已獲批進入房地產融資「

白名單」的項目超過１００個，較春節前的３０多個大幅增加。在廣州公布的首批４７個融資「

白名單」內，便有碧桂園的廣州國際科技創新城以及雲樾閣項目。大連市首筆「白名單」融資項

目資金亦投向碧桂園的項目，碧桂園星薈時代獲得工商銀行通過調整還款安排等方式給予融資支

持約２﹒１２億元（人民幣．下同）。



＊花樣年、奧園多個項目入圍「白名單」＊



此外，花樣年（０１７７７）也披露了３個項目的入圍。花樣年武漢花好園、鄭州好時光、

重慶千尋的花果山等已入圍「白名單」。其中，花樣年花好園項目位於武漢市江岸區，規劃建築

面積約２５﹒１２萬平方米，於２０１９年１月開工，融資需求３億元。重慶千尋的花果山項目

，位於重慶市高新區，規劃總建築面積１１﹒７萬平米，融資需求５億元。鄭州好時光項目，規

劃建築面積約６３萬平方米，融資需求４０００萬元。花樣年內部人士表示，公司以應報盡報、

主動爭取為內部管理原則，實時關注政府政策動態、持續跟進各家金融機構的反饋，目前所有項

目均已申報「白名單」。

中國奧園（０３８８３）曾於２月１日宣布有４個項目入圍，不到１個月時間，其入圍項目

已增加至８個。截至２月２６日，其入圍首批「白名單」的項目除了此前的南寧譽江南、重慶悅

府、翡翠天辰、合川原著外，新增加了廣州新塘項目、鄭州悅城、和悅府項目，天津津南項目。

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