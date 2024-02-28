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AH股新聞

28/02/2024 09:38

【內房困局】遭申清盤，碧桂園：單一債權人激進行動不產生大影響

　　《經濟通通訊社２８日專訊》碧桂園（０２００７）被呈請清盤，官媒《證券時報》引述碧
桂園最新回應指，公司涉建滔集團（００１４８）的債務金額在境外整體有息負債佔比很低，單
一債權人的激進行動不會對公司保交樓、正常經營以及境外債務整體重組產生重大影響。參考業
內其他違約上市房企案例，個別債權人向香港法院申請公司清盤的情況較為常見。
　　碧桂園還表示，目前，公司各項經營一切正常，將繼續以保交付、保經營為主要工作目標，
最大程度保障購房業主、債權人、投資人和員工在內的所有利益攸關方權益。
　　碧桂園今早公告，獲悉呈請人Ｅｖｅｒ　Ｃｒｅｄｉｔ　Ｌｉｍｉｔｅｄ於昨日（２７日）
向香港高等法院，提出對公司的清盤呈請，追討本金約１６億元的未支付定期貸款及應計利息。
高等法院已將呈請的首次聆訊日期定為２０２４年５月１７日。
　　Ｅｖｅｒ　Ｃｒｅｄｉｔ為建滔全資子公司，２０２１年向碧桂園借出的１８﹒８億元定期
貸款。去年８月底，碧桂園向建滔配售約３﹒５億股，以抵銷部分債務，截至１０月底的未償還
本金為１５﹒９８億元。建滔當時指，鑒於碧桂園未能根據融資協議償還款項，該集團已向碧桂
園催還期到款項，並預告對全年業績損益帳造成影響。（ｃｔ）

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