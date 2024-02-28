《經濟通通訊社２８日專訊》經歷上日大漲後，滬深股市今早稍作高開，滬綜指高開

０﹒０３％，報３０１６﹒２６點，企穩三千關，深成指高開０﹒２５％，網遊、券商股造好，

能源股走低。

新華保險（滬：６０１３３６）在臨時股東大會上通過關於申請投資試點基金的議案，其與

中國人壽（滬：６０１６２８）組設５００億元（人民幣．下同）私募證券投資基金的計劃距離

落實再近一步。據報有關基金投資範圍將覆蓋上市公司股票以及貨幣市場基金、銀行存款、國債

逆回購等現金管理類投資品種，在股票投資方面，基金將選擇具有較大市值、流動性好及較高市

場影響力的優質上市公司。

人民銀行昨日召開做好金融五篇大文章工作座談會，提到要用好用足貨幣政策工具，做好審

貸放貸、資金申報和存續期管理，將央行再貸款優惠政策通過各金融機構精準傳導到各重點領域

。

各地房地產市場面臨下行風險，住建部近日下發通知，要求各地科學編制２０２４年、

２０２５年住房發展年度計劃，實現以人定房、以房定地、以房定錢，防止市場大起大落。

然而房企債務危機還在持續。有國資靠山的龍頭房企萬科（深：０００００２），據報正與

以保險公司為主的貸款機構進行談判，以將部分即將到期的非標債務延期，消息導致萬科債價昨

日（２７日）再度出現震盪；至於已經出現債務違約的碧桂園（０２００７），公告稱已有債權

人向香港高等法院提出清盤呈請，追討本金約１６億元的未支付定期貸款及應計利息，高等法院

已將呈請的首次聆訊日期定為今年５月１７日。

人民銀行進行３２４０億元７天期逆回購，今日淨投放２７５０億元，連續４個交易日共放

水９６５０億元。另外人行今日開展２０２４年第二期央行票據互換（ＣＢＳ）操作，本期操作

量為５０億元，期限３個月。（ｅｙ）

