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AH股新聞

28/02/2024 11:37

《Ａ股行情》滬指半日倒跌０﹒７％失三千，成交急增至８８８８億

　　《經濟通通訊社２８日專訊》經歷上日大漲後，滬深股市今早稍作高開，惟盤中汽車、半導
體、工業機械等板塊顯著回吐，拖累Ａ股跌幅擴大，滬指半日跌幅達０﹒６７％，失守三千，報
２９９５﹒４點，深成指跌０﹒５５％，創業板指跌０﹒３％。
　　值得留意的是股市創下超高交投，兩市半日成交８８８８億元（人民幣．下同），較上日
（２７日）同時段成交大增４０﹒６％，資金甩賣資產痕跡明顯。
　　成交放量而指數直線下跌，市傳和量化ＤＭＡ策略交易恢復有關，監管方面向內媒表示傳聞
不實，亦有報道指目前ＤＭＡ規模平穩。
　
＊汽車晶片領跌＊
　
　　外媒引述消息指，英國考慮調查中國對電動車製造商的補貼。歐盟去年１０月發起類似調查
，報道說，英國汽車製造商正敦促政府加快工作，擔心如果歐盟下半年完成調查後對中國電動車
徵收關稅，大量中國製電動汽車將入英國市場。
　　今日Ａ股汽車整車板塊現調整，長安汽車（深：０００６２５）瀉４﹒４％，長城汽車
（滬：６０１６３３）跌２﹒７％，廣汽集團（滬：６０１２３８）跌１﹒７％，比亞迪
（深：００２５９４）跌１﹒６％，上汽集團（滬：６００１０４）跌０﹒７％。
　　半導體板塊同挫，氣派科技（滬：６８８２１６）瀉８﹒８％，芯海科技
（滬：６８８５９５）跌８﹒４％，臻鐳科技（滬：６８８２７０）跌８﹒４％，必易微
（滬：６８８０４５）跌８﹒３％，慧智微（滬：６８８５１２）跌７﹒６％，敏芯股份
（滬：６８８２８６）跌７﹒５％。
　
＊六大行曾跌逾１％，盤中回穩＊
　
　　人民銀行昨日召開做好金融五篇大文章工作座談會，提到要用好用足貨幣政策工具，做好審
貸放貸、資金申報和存續期管理，將人行再貸款優惠政策通過各金融機構精準傳導到各重點領域
；以及優化內部資源配置，完善內部資金轉移定價、績效考核、盡職免責等政策安排，根據各重
點領域特點加強產品服務創新，加大對五大重點領域的資金支持。金融五篇大文章是指科技金融
、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融。
　　六大行Ａ股早段曾集體跌１％，盤中稍見穩至半日收市，郵儲銀行（滬：６０１６５８）、
建設銀行（滬：６０１９３９）跌０﹒６％，中國銀行（滬：６０１９８８）、交通銀行
（滬：６０１３２８）、農業銀行（滬：６０１２８８）跌０﹒５％，工商銀行
（滬：６０１３９８）倒升０﹒４％。（ｅｙ）

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