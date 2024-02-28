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AH股新聞

28/02/2024 15:07

《Ａ股行情》滬綜指收挫１﹒９％放量瀉，成交１﹒３萬億創兩年高

　　《經濟通通訊社２８日報道》滬綜指早前重上三千點後，當局救市任務似完成，瑞銀昨日
（２７日）預計「國家隊」在極端市況下仍有潛力增持，換言之即料「國家隊」暫不會再掏錢買
入撐市。結果話口未完，滬深股市今日即遇上放量程度兩年來首見的大跌市，製造業及科技相關
板塊集體大跌，兩市接近４８５０隻個股下跌，全體個股跌幅中位數超過６％，龍年伊始連升多
日後，股市重見今年１月時的恐慌情緒。
　　今日資金甩賣股票痕跡明顯，有傳當局批准恢復量化ＤＭＡ（多空收益掉期）策略交易，才
導致成交大幅推高，但監管當局方面向內媒表示傳聞不實，亦有報道指目前ＤＭＡ規模平穩。不
過據外電報道，中證監過去幾天要求一些量化基金縮減ＤＭＡ產品的規模，包括停止接受客戶的
新投資，並逐步出清現有產品。
　　中特估股份午後強力撐市，最終亦不敵沽壓倒跌，拖累跌勢擴大，總結全日滬綜指下跌
１﹒９１％，報２９５７﹒８５點，三千點不保，深成指瀉２﹒４％，創業板指跌２﹒５％。
　　兩市全日成交高達１３５６７億元（人民幣．下同），是２０２２年２月２４日以來兩年新
高，當日正值俄羅斯對烏克蘭開戰，引發環球資本市場恐慌。陸股通全日淨流入１３﹒４億元。
（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３４５０﹒２６　－１﹒２７　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　２９５７﹒８５　－１﹒９１　　　　５７６５﹒５５　　
　　上證Ａ股指數　　３１００﹒６９　－１﹒９１　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　９０４７﹒０９　－２﹒４０　　　　７８００﹒９９　　
　　深圳創業板指數　１７４８﹒９７　－２﹒５１　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２５８﹒５１　　－１﹒５３　　　　　２﹒４６　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１０６５﹒５１　－０﹒４０　　　　　１﹒０１　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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