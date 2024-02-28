《經濟通通訊社２８日報道》滬綜指早前重上三千點後，當局救市任務似完成，瑞銀昨日
（２７日）預計「國家隊」在極端市況下仍有潛力增持，換言之即料「國家隊」暫不會再掏錢買
入撐市。結果話口未完，滬深股市今日即遇上放量程度兩年來首見的大跌市，製造業及科技相關
板塊集體大跌，兩市接近４８５０隻個股下跌，全體個股跌幅中位數超過６％，龍年伊始連升多
日後，股市重見今年１月時的恐慌情緒。
今日資金甩賣股票痕跡明顯，有傳當局批准恢復量化ＤＭＡ（多空收益掉期）策略交易，才
導致成交大幅推高，但監管當局方面向內媒表示傳聞不實，亦有報道指目前ＤＭＡ規模平穩。不
過據外電報道，中證監過去幾天要求一些量化基金縮減ＤＭＡ產品的規模，包括停止接受客戶的
新投資，並逐步出清現有產品。
中特估股份午後強力撐市，最終亦不敵沽壓倒跌，拖累跌勢擴大，總結全日滬綜指下跌
１﹒９１％，報２９５７﹒８５點，三千點不保，深成指瀉２﹒４％，創業板指跌２﹒５％。
兩市全日成交高達１３５６７億元（人民幣．下同），是２０２２年２月２４日以來兩年新
高，當日正值俄羅斯對烏克蘭開戰，引發環球資本市場恐慌。陸股通全日淨流入１３﹒４億元。
（ｅｙ）
表列滬深股市主要指數
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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）
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滬深３００指數 ３４５０﹒２６ －１﹒２７
上證綜合指數 ２９５７﹒８５ －１﹒９１ ５７６５﹒５５
上證Ａ股指數 ３１００﹒６９ －１﹒９１
深證成份指數 ９０４７﹒０９ －２﹒４０ ７８００﹒９９
深圳創業板指數 １７４８﹒９７ －２﹒５１
上證Ｂ股指數 ２５８﹒５１ －１﹒５３ ２﹒４６
深證Ｂ股指數 １０６５﹒５１ －０﹒４０ １﹒０１
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