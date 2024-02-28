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AH股新聞

28/02/2024 09:19

《Ａ股動向》ＲＩＯ雞尾酒母公司董事長劉曉東涉行賄遭立案調查

　　《經濟通通訊社２８日專訊》由內地知名藝人肖戰代言的ＲＩＯ雞尾酒，母公司百潤股份
（深：００２５６８）發公告指，公司董事長、法定代表人、總經理劉曉東因涉嫌行賄，被陝西
省漢中市南鄭區監察委員會立案調查並留置。百潤股份表示，公司擁有完善的治理結構及內部控
制機制，已對相關事項做了妥善安排，其他全部董事、監事、高級管理人員均正常履職，公司生
產經營及管理情況正常，上述事項不會對公司正常生產經營產生重大影響。
　　劉曉東持有百潤股份４２﹒５６億股，佔總股本比例４０﹒５４％，為公司第一大股東。在
去年１０月，劉曉東以１４５億人民幣財富位列胡潤百富榜第３８８位。
　　根據網上資料，劉曉東今年約４７歲，來自甘肅蘭州，９０年代南下深圳打工攢下第一桶金
，之後創辦了百潤香精香料有限公司，一度獲得成功，而在劉曉東發現夜場酒水市場商機後，決
心進軍雞尾酒市場，並自行調配出一種全新的預調雞尾酒，並命名為ＲＩＯ。然而ＲＩＯ在酒吧
銷售業績慘淡，劉曉東看中年輕人市場，轉攻電商渠道，加上花大錢廣告營銷，周迅、郭采潔、
楊洋、周冬雨等知名藝人都曾經是ＲＩＯ的代言人，在宣傳攻勢下ＲＩＯ銷售成績三級跳，年度
營收一度逼近１０億（人民幣．下同）。
　　百潤股份此前公告指，預計２０２３年淨利潤為７﹒５６億元至８﹒６０億元，同比增長
４５％至６５％。（ｅｙ）

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