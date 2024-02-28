《經濟通通訊社２８日專訊》中國監管機構持續敲打整頓資本，新加坡成了不少內地富豪的

熱門移民目的地。據報道，因早期精準投資阿里巴巴（０９９８８）、字節跳動和ＳＨＥＩＮ而

聲名大噪、有「投資教父」之稱的紅杉中國創始人沈南鵬早於新冠疫情前便已取得新加坡永久居

留權，紅杉中國也於去年６月再新加坡開設了辦事處。

沈南鵬過去被外界認為居住在香港，據英國《金融時報》指，沈現在似乎仍然在香港居住並

經常前往中國內地，他在新加坡待的時間很少。

除了沈南鵬之外，近年移居新加坡的內地資本界人士，還包括博裕資本聯合創始人童小幪、

大眾點評創辦人張濤和騰訊聯合創辦人張志東，高瓴資本創辦人張雷和ＳＨＥＩＮ創始人許仰天

則取得了新加坡公民的身份；另外，阿里巴巴創辦人馬雲的妻子、已經是新加坡公民的張瑛，近

日被曝在新加坡買了３棟相鄰街屋，引起市場關注。

報道指出，沈南鵬的做法可能引發他人效仿，有不少內地富豪都在討論如何取得新加坡永久

居留權，為日後移民新加坡作準備。



＊紅衫建議獨角獸移至星國，方便擴展海外業務＊



不只是個人移民，據報沈南鵬所管理的紅杉還建議其投資的不少新創企業在新加坡設立業務

，方便向包括美國在內的國際市場擴張，例如海柔創新於２０２１年底在新加坡設立了辦公室，

月之暗面則於去年在新加坡設立實體。

不過中美兩國也關注到了中資企業借道新加坡出海這一趨勢。例如ＳＨＥＩＮ最近籌劃在美

上市，美國國會議員質疑ＳＨＥＩＮ雖然總部設在新加坡，但仍受中國當局監管，至於中國法規

要求，就算並不是中國企業，但若符合部分條件，例如５０％的營業收入或總資產發生在中國國

內，或高級管理層大多為中國公民或居住在國內，便須遵守中國上市規則，所以認定ＳＨＥＩＮ

申請海外上市，需要先經過中方同意。（ｅｙ）

