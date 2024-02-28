《經濟通通訊社２８日專訊》貴州女企業家馬藝珈伊向貴州六盤水市水城區政府追討逾２億

元（人民幣．下同）工程款不果，反被以涉嫌尋釁滋事罪刑事拘留一事近日鬧得沸沸揚揚。貴州

省委、省政府昨日召開全省民營經濟高質量發展暨營商環境建設大會，省委副書記、省長李炳軍

要求，嚴格兌現政府承諾，全面清理拖欠企業帳款，切實降低民營企業生產經營成本，當好服務

企業的「店小二」，不斷提升民營企業獲得感。

李炳軍要求，各地各部門要以營商環境大改善促進民營經濟大發展，深入實施營商環境大改

善三年行動，大力整治營商環境突出問題，真正落實「一視同仁、平等對待」要求。要凝聚合力

支持民營企業做大做優做強、提高科技創新能力、加快數字化轉型，推動民營經濟轉型升級、實

現高質量發展。

與此同時，全省上下要尊重企業家、支持企業家、愛護企業家，廣大民營企業家要大力弘揚

企業家精神、貴商精神，為推動貴州高質量發展和現代化建設作出新的更大貢獻。



＊報道指女商人追討逾２億元拖欠工程款長達８年＊



中國社科院主管的《中國經營報》近日報道，貴州女企業家馬藝珈伊為六盤水市水城區政府

承建屬於中央專項扶貧資金項目的易地扶貧搬遷工程，以及幼兒園、小學等１０個政府項目後，

被拖欠工程款多達２﹒２億元，但追討長達８年後，於去年底被地方公安以涉嫌尋釁滋事罪刑事

拘留。報道並指出，之前為馬藝珈伊代理債務執行的律師、律師助理等１０多人亦涉嫌尋釁滋事

罪被刑事拘留，所涉事項包括曾在微博、抖音發布相關債務、訴訟信息。

報道指，水城區政府拒絕支付款項的理由是部分項目未審計。但執行代理律師通過法院調查

令調取銀行資料發現，政府平台公司或涉嫌騙取兩家國有銀行貸款５﹒８億元，故律師懷疑，區

政府長期「未審計」與此有關。報道還引述生效判決、執行裁定等材料顯示，至少有４筆經訴訟

確定的債務總額為６９５４﹒６３萬元；企業統計認為，另有項目欠款１５２４７﹒６６萬元，

即水城區政府共欠企業約２﹒２億元。地方政府一份匯報文件則承認有９０００餘萬元欠款。

報道更引述多方指出，馬藝珈伊等人被捕前，區政府曾提出以１２００萬元化解所有債務，

被拒後隨即「案發」，質疑有人想「以刑化債」。



＊政府指已支付近九成，事主等人涉侵犯公民個人信息和尋釁滋事＊



不過，水城區人民政府新聞辦公室昨發布情況通報回應事件，除了證實該１０個項目實際負

責人均為馬藝珈伊之外，同時指出，相關報道中關於區政府拖欠的工程款金額以及「區裏要以

１２００萬元化解所有２億餘元的債務」均不屬實，強調１０個項目涉及金額約１﹒６３億元，

目前已支付約１﹒４７億元，支付比例８９﹒８２％。

通報並指出，馬藝珈伊等人之所以被刑拘，是因為馬藝珈伊在２０２２年１０月為追討有爭

議的工程款而僱用兩人，以安裝ＧＰＳ定位器等手段跟蹤他人，非法獲取公民個人信息；

２０２３年９月以來，另外人等編造虛假信息，安排多人僱用他人在網上惡意炒作、在公共場所

張貼不實大字報和拋散傳單。相關人等的行為涉嫌侵犯公民個人信息罪和尋釁滋事罪，公安機關

遂於２０２３年１１月２７日依法對馬藝珈伊刑拘，同年１２月２７日對其依法逮捕，案件已移

送檢察機關審查起訴。

對於雙方各執一詞，官媒中新社「國是直通車」評論稱，官方通報的解釋顯示不足以說明事

件原委、有否「以刑化債」、當中是否有「隱情」等，敦促當地政府給出更詳細的說明。

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