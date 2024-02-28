《經濟通通訊社２８日專訊》據報蘋果近日在公司內部宣布放棄長達１０年的電動車研發計

劃，將專注生成式ＡＩ項目。同樣是以手機廠商身分造車的小米（０１８１０），其創辦人、董

事長兼ＣＥＯ雷軍在微博表示，對於蘋果放棄造車的消息感到「非常震驚」，並指小米戰略是「

人車家全生態」，深知造車難度，但３年前依然作出無比堅定的戰略選擇，「認認真真為米粉造

一輛好車」。

理想汽車（０２０１５）創辦人、董事長兼ＣＥＯ李想亦在微博評論此事，不過他認為，「

蘋果放棄造車，選擇聚焦人工智能是絕對正確的戰略選擇，時間點也合適」。

李想認為，人工智能會成為所有設備、服務、應用、交易的最頂層入口，是蘋果的必爭之戰

。若蘋果做成了ｔｏ Ｃ的人工智能，會成為一家市值１０萬億美元的企業，但輸了就會只是一

家市值１萬億美元的企業。

李想又指，如蘋果造車大獲成功，其市值將增加２萬億美元，但汽車大獲成功的必要條件仍

然是人工智能。汽車的電動化是上半場，人工智能才是決賽。手機延展的人工智能是「比特」，

汽車的人工智能是「原子」，人工智能橫跨數字世界和物理世界，而人工智能成功的三個必要條

件是人才、數據、算力。（ｓｌ）

