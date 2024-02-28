《經濟通通訊社２８日專訊》貴州女商人馬藝珈伊因向地方政府追討被拖欠的工程款項而陷

「尋釁滋事」被捕一事，貴州省人民政府新聞辦公室今日發布通報指，對事件高度重視，已成立

由省檢察院牽頭的調查組，對該案進行全面審查，嚴格依法辦理，維護司法公正。有關調查情況

將及時向社會公布。



＊貴州政府：對侵害民營企業家正當利益嚴肅追責問責＊



通報強調，貴州省將依法平等保護各類經營主體的合法權益，依法依規清理歷史遺留問題，

對侵害民營企業家正當利益的行為嚴肅追責問責，對採取非法手段謀取不當利益的行為依法查處

，著力營造市場化、法治化的營商環境。

據中國社科院主管的《中國經營報》近日報道，馬藝珈伊為六盤水市水城區政府承建１０個

政府項目後，被拖欠工程款多達２﹒２億元（人民幣．下同），追討長達８年，至去年底被地方

公安以涉嫌尋釁滋事罪刑事拘留；為馬藝珈伊代理債務執行的律師、律師助理等１０多人亦涉嫌

尋釁滋事罪被刑事拘留，所涉事項包括曾在微博、抖音發布相關債務、訴訟信息。報道提到，在

馬藝珈伊被捕前，曾拒絕區政府提出的「以１２００萬元化解所有債務」。

報道引起關注後，水城區政府昨發通報回應事件，指報道中的欠款金額和「１２００萬化債

」不實，強調１０個項目涉及金額約１﹒６３億元，目前已支付約１﹒４７億元，支付比例

８９﹒８２％，並指相關人等被捕，是因為涉嫌以安裝ＧＰＳ定位器等手段跟蹤他人，非法獲取

公民個人信息，以及編造虛假信息，在網上惡意炒作、在公共場所張貼不實大字報和拋散傳單。

由於雙方各執一詞，輿論認為當地政府應該詳細說明事件原委，查清是否有「隱情」及「以

刑化債」等問題。（ｓｌ）

