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AH股新聞

28/02/2024 15:56

微信從嚴處理「標題黨」，針對煽動誇大、仿冒官方等騙點擊率標題

　　《經濟通通訊社２８日專訊》微信今日在「微信公眾平台運營中心」公眾號發布公告指，將
規範公眾號標題誇大營銷問題，對於利用煽動誇大、仿冒官方等方式吸引用戶點擊的文章和帳號
，平台將根據違規程度作出相應處理。
　　公告指，平台近期發現部分創作者為提高閱讀量，故意將文章標題的描述混淆為官方通知，
用震驚、嚴肅的詞語來誇大緊急程度和影響面，吸引用戶點擊進入，實際正文為與標題不相關的
營銷廣告內容，並非標題所說的通知或新聞。
　　例如「今起！南京已明確，１２月１２日全面實施！」這個標題，隱藏關鍵信息，誤導用戶
以為某地方政策於１２月１２號全面實施，但正文內容實則為商業種牙廣告，且無任何限制日期

　　又例如「緊急通知！身份證是２００５－２０２０年出生的孩子注意，家長再忙也要看一下
！」這種標題，誤導該群體用戶以為出台與其相關的政策，而正文實則為商業活動╱課程廣告。
　　還有「定了！剛剛明確：所有研究生徹底沸騰了！」這種具強烈煽動性的標題，讓人誤以為
　是出台了相關通知╱政策，惟正文實際是培訓課程廣告。
　　公告批評，這種行為容易誤導用戶，損害用戶的閱讀體驗，對平台內容生態造成不良影響。
平台建議運營者在創作內容時，使用準確、清晰、能體現文章內容主旨的標題。（ｓｌ）

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