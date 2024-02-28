《經濟通通訊社２８日專訊》微信今日在「微信公眾平台運營中心」公眾號發布公告指，將

規範公眾號標題誇大營銷問題，對於利用煽動誇大、仿冒官方等方式吸引用戶點擊的文章和帳號

，平台將根據違規程度作出相應處理。

公告指，平台近期發現部分創作者為提高閱讀量，故意將文章標題的描述混淆為官方通知，

用震驚、嚴肅的詞語來誇大緊急程度和影響面，吸引用戶點擊進入，實際正文為與標題不相關的

營銷廣告內容，並非標題所說的通知或新聞。

例如「今起！南京已明確，１２月１２日全面實施！」這個標題，隱藏關鍵信息，誤導用戶

以為某地方政策於１２月１２號全面實施，但正文內容實則為商業種牙廣告，且無任何限制日期

。

又例如「緊急通知！身份證是２００５－２０２０年出生的孩子注意，家長再忙也要看一下

！」這種標題，誤導該群體用戶以為出台與其相關的政策，而正文實則為商業活動╱課程廣告。

還有「定了！剛剛明確：所有研究生徹底沸騰了！」這種具強烈煽動性的標題，讓人誤以為

是出台了相關通知╱政策，惟正文實際是培訓課程廣告。

公告批評，這種行為容易誤導用戶，損害用戶的閱讀體驗，對平台內容生態造成不良影響。

平台建議運營者在創作內容時，使用準確、清晰、能體現文章內容主旨的標題。（ｓｌ）

