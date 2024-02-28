《經濟通通訊社２８日專訊》中證監在春節假期後馬不停蹄舉行了系列座談會，其中參與了

專家座談會的中國人民大學國家金融研究院院長、中國資本市場研究院院長吳曉求在接受《新京

報．貝殼財經》專訪時透露，他在幾場座談會上都強調，現時還不能懈怠，不能因為Ａ股市場上

漲了幾天就認為沒事。市場信心的恢復與鞏固，要一鼓作氣持續下去，才能徹底扭轉整個市場賣

壓較大、下跌的態勢。



＊提出救市短期三措施，包括暫緩ＩＰＯ「止血」＊



他補充，「當然在這其中是需要我們一系列政策制度設計來應對」。其中，短期舉措必須考

慮選擇一些「非常之舉」，而這主要有三大措施：整個金融監管部門形成合力，必要時，人行需

要介入；證券市場監管部門應當考慮改革一些做空工具，比如轉融通、轉融券制度；暫緩ＩＰＯ

，先把傷口的血止住，再談如何康復。到市場相對穩定後，就需要進一步推動長期制度建設和改

革，以實現中國資本市場功能，從重融資向重投資的轉變。

對於接下來的中國股市，他認為，由於全國兩會召開在即，同時融券業務新規中的轉融券市

場化約定申報在３月１８日起才正式實施，由實時可用（相當於「Ｔ＋０」）調整為次日可用（

相當於「Ｔ＋１」），因此在當前一個比較長時間內，股市會震蕩調整，但整體上不會再出現今

年１月至２月初之間「令人非常焦慮的狀況」。（ｓｌ）



