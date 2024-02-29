  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

29/02/2024 08:42

【提振Ａ股】吳清召開資本市場法治建設座談會：法治興則市場興

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》中證監黨委書記、主席吳清上任，首次主
持召開資本市場法治建設座談會，就完善資本市場基礎制度、加強法治保障聽取意見建議。吳清
強調，資本市場的規範要求極高，法治興則市場興。中證監將認真研究吸收與會代表提出的意見
建議，與有關方面一道共同推動加大法制供給、提升執法效能、強化司法保障，更好發揮法治在
資本市場高質量發展中的固根本、穩預期、利長遠作用。
　　全國人大常委會法工委、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部有關負責人，部
分專家學者和律師代表參加座談。
　
＊代表建議加快上市公司監管、證券公司監管等各領域立法修法＊
　
　　座談會上，與會代表認為，辦好資本市場，必須堅持市場化法治化改革方向，加快上市公司
監管、證券公司監管、證券投資基金監管、債券監管等各領域立法修法，及時評估完善業務規則
，從制度上保障資本市場良法善治。進一步完善中國特色證券期貨執法司法體系，優化行刑銜接
機制，加強執法司法高效協同，加大行政、民事和刑事立體追責力度，全面提升「零容忍」執法
效能。
　　進一步落實民事賠償救濟，制定內幕交易、操縱市場民事賠償等司法解釋，加大代表人訴訟
實施力度，發揮好當事人承諾制度作用，對違法犯罪行為的「首惡」精準追責、大力追贓挽損，
切實保護好投資者特別是廣大中小投資者的合法權益。
　　２月７日，國務院任命吳清為中證監主席，中證監隨即發布多項行政處罰，涉及中介機構、
從業人員、擬ＩＰＯ企業等資本市場多個參與主體。各類座談會亦相繼召開。２月１８日至１９
日，春節假期後復工伊始，中證監召開系列座談會，就加強資本市場監管、防範化解風險、推動
資本市場高質量發展廣泛聽取各方面意見建議。

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

返回AH股新聞

上一篇新聞︰29/02/2024 08:44  【大國博弈】李強會見美國商會訪華團，中美雙方應做夥伴而非對手

下一篇新聞︰29/02/2024 08:34  【大國博弈】美國參議員提案，提高進口中國汽車關稅至１２５％

其他AH股新聞
More

29/02/2024 08:52  《駐京專電》商務部開外資企業圓桌會議，介紹「外資２４條」落實

29/02/2024 08:24  《駐滬專電》上海東方樞紐國際商務合作區建設方案出爐

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金