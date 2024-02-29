《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》中證監黨委書記、主席吳清上任，首次主

持召開資本市場法治建設座談會，就完善資本市場基礎制度、加強法治保障聽取意見建議。吳清

強調，資本市場的規範要求極高，法治興則市場興。中證監將認真研究吸收與會代表提出的意見

建議，與有關方面一道共同推動加大法制供給、提升執法效能、強化司法保障，更好發揮法治在

資本市場高質量發展中的固根本、穩預期、利長遠作用。

全國人大常委會法工委、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部有關負責人，部

分專家學者和律師代表參加座談。



＊代表建議加快上市公司監管、證券公司監管等各領域立法修法＊



座談會上，與會代表認為，辦好資本市場，必須堅持市場化法治化改革方向，加快上市公司

監管、證券公司監管、證券投資基金監管、債券監管等各領域立法修法，及時評估完善業務規則

，從制度上保障資本市場良法善治。進一步完善中國特色證券期貨執法司法體系，優化行刑銜接

機制，加強執法司法高效協同，加大行政、民事和刑事立體追責力度，全面提升「零容忍」執法

效能。

進一步落實民事賠償救濟，制定內幕交易、操縱市場民事賠償等司法解釋，加大代表人訴訟

實施力度，發揮好當事人承諾制度作用，對違法犯罪行為的「首惡」精準追責、大力追贓挽損，

切實保護好投資者特別是廣大中小投資者的合法權益。

２月７日，國務院任命吳清為中證監主席，中證監隨即發布多項行政處罰，涉及中介機構、

從業人員、擬ＩＰＯ企業等資本市場多個參與主體。各類座談會亦相繼召開。２月１８日至１９

日，春節假期後復工伊始，中證監召開系列座談會，就加強資本市場監管、防範化解風險、推動

資本市場高質量發展廣泛聽取各方面意見建議。

