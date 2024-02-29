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AH股新聞

29/02/2024 08:44

【大國博弈】李強會見美國商會訪華團，中美雙方應做夥伴而非對手

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》國務院總理李強２８日上午在人民大會堂
會見由美國商會會長兼首席執行官克拉克率領的美國商會訪華團。李強指出，中美經濟高度互補
，利益深度融合，彼此都從對方發展中獲益，加強經貿合作對兩國是雙贏。雙方應做夥伴而不是
對手。
　
＊歡迎美國企業繼續投資中國＊
　
　　李強表示，搞各種形式的「脫勾斷鏈」「小院高牆」不符合雙方根本利益，只會對兩國企業
、經濟乃至全球發展造成巨大損失。中國正以高質量發展全面推進中國式現代化，在先進製造業
、新型城鎮化、消費結構升級、綠色低碳轉型等方面將持續釋放出巨大需求，歡迎美國企業繼續
投資中國、深耕中國市場，共同分享發展機遇。中國對外開放的大門將愈開愈大，將持續努力打
造市場化、法治化、國際化一流營商環境，為美國等外國企業赴華投資興業提供更多支持便利。
希望美國商會和企業家們繼續發揮橋梁作用，促進兩國更多溝通交流和相互理解。
　　克拉克表示，美中關係極為重要。美中脫勾不是可行選項，歡迎中國進一步開放。美國商會
願發揮橋梁作用，同中方進行坦誠和建設性的溝通交流，為深化美中經貿關係和互利合作作出努
力，推動美中關係穩定發展。

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