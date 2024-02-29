《經濟通通訊社２９日專訊》英國富時羅素指數公司公布富時全球股票指數半年度指數審查

報告。報告顯示，富時全球股票指數系列將新調入Ａ股７６隻，調出１隻。

其中，被調入的大盤股包括首創證券（滬：６０１１３６）、石藥集團（０１０９３）、國

博電子（滬：６８８３７５）、海光信息（滬：６８８０４１）、建元信託

（滬：６００８１６）、華大智造（滬：６８８１１４）、榮昌生物（滬：６８８３３１）、聯

影醫療（滬：６８８２７１）、江波龍（深：３０１３０８）、唯捷創芯（滬：６８８１５３）

等。

此外，富時羅素還將於今年３月把滬深港通擴容後新調入的Ａ股的納入因子從１２﹒５％提

升至２５％，調整措施將於３月４日生效，３月１５日進行指數調倉。

本次調整後，富時中國Ａ全指（互聯互通）成份股數量將從目前的１８９８隻增加至

１９７３隻，根據近日市值計算，Ａ股佔富時羅素新興市場指數市值將從約５﹒７１％增加至約

６﹒１８％，佔富時全球指數市值從約０﹒５５％增加至約０﹒６１％。

業內人士指出，本次調整預計將為Ａ股吸引更多新增被動配置資金，並將帶動海外資金關注

配置中國資產。（ｌｃ）

